Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Năm

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Việt Văn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành, đơn vị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị.

Kỳ họp thứ Năm HĐND tỉnh dự kiến diễn ra ngày 14/10/2026. Kỳ họp sẽ xem xét cho ý kiến vào danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án có sử dụng đất; danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2026 (đợt 5).

Kỳ họp cũng xem xét, cho ý kiến đối với các chính sách hỗ trợ người có công và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng giai đoạn 2026 - 2028; hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số; sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các Ban của HĐND tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp. Quá trình thẩm tra ghi nhận nhiều ý kiến tập trung xem xét căn cứ pháp lý, sự cần thiết ban hành và tính phù hợp của các dự thảo nghị quyết với điều kiện thực tiễn địa phương. Các đại biểu cơ bản thống nhất đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua các dự thảo nghị quyết; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra, tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm chất lượng trước khi trình kỳ họp.

Giám đốc Sở Nội vụ Trần Việt Cường làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh cùng các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ Năm.

Đồng chí nhấn mạnh, Kỳ họp thứ Năm tập trung quyết định nhiều vấn đề quan trọng về đầu tư công, đất đai, hạ tầng giao thông, tổ chức bộ máy và chính sách an sinh xã hội, tạo cơ sở pháp lý để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp thu đầy đủ ý kiến thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh; khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, dự thảo nghị quyết và các tài liệu liên quan. Các Ban của HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của UBND tỉnh trong quá trình hoàn thiện các nội dung trình kỳ họp; chủ động rà soát những vấn đề cần tập trung thảo luận, làm rõ để cung cấp đầy đủ thông tin, cơ sở cho đại biểu HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện chương trình, kịch bản điều hành và các điều kiện phục vụ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, bảo đảm Kỳ họp thứ Năm, HĐND tỉnh khóa XX diễn ra khoa học, hiệu quả, đúng quy định và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.