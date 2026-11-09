Thường trực HĐND tỉnh An Giang xem xét nhiều nội dung chuẩn bị cho kỳ họp cuối năm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, Ban Pháp chế HĐND tỉnh An Giang báo cáo kết quả thẩm tra hai đề xuất của UBND tỉnh về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hỗ trợ hoạt động giám định tư pháp. Đối với chính sách đào tạo, bồi dưỡng, UBND tỉnh đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 28/2026/NQ-HĐND, nhằm bổ sung mức hỗ trợ kinh phí cho cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Đối với chính sách hỗ trợ hoạt động giám định tư pháp, ban thống nhất chủ trương xây dựng nghị quyết mới, đồng thời đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ đối tượng thụ hưởng, trong đó có chuyên gia và tổ chức có năng lực tham gia giám định tư pháp theo quy định pháp luật.

Quang cảnh phiên họp.

Trong lĩnh vực đất đai, Ban Kinh tế - Ngân sách đề xuất thống nhất xây dựng nghị quyết bãi bỏ 36 nghị quyết quy phạm pháp luật được ban hành trước khi sáp nhập tỉnh, nhằm bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay.

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị xây dựng nghị quyết bãi bỏ 7 nghị quyết do HĐND tỉnh An Giang và Kiên Giang trước đây ban hành; đồng thời thay thế nghị quyết quy định mức chi và sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ ngân sách nhà nước.

Đại biểu thảo luận.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang xem xét kế hoạch giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền đối với chính quyền xã, phường, đặc khu. Nội dung giám sát tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời nhận diện khó khăn về tổ chức bộ máy, nhân lực, tài chính và thẩm quyền giải quyết công việc tại cơ sở.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương yêu cầu tăng cường phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan nhằm nâng cao chất lượng chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp chuyên đề, kỳ họp cuối năm. Các đơn vị cần chủ động rà soát nội dung trình, bảo đảm không bỏ sót nghị quyết, không để chậm tiến độ ban hành văn bản; đồng thời linh hoạt tham mưu tổ chức thêm kỳ họp chuyên đề khi cần thiết để giải quyết kịp thời các công việc phát sinh.

Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cũng chỉ đạo thành lập Tổ chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cập nhật dữ liệu bảo đảm chính xác, thực chất; đồng thời siết chặt công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhất là quy trình quản lý, sử dụng và thu hồi văn bản mật. Đối với hoạt động giám sát chuyên đề, đồng chí yêu cầu khẩn trương hoàn thiện kế hoạch, quyết định giám sát, lựa chọn thành phần phù hợp, tăng cường sự tham gia của các sở, ngành, bảo đảm hoạt động giám sát đúng trọng tâm, hiệu quả.