Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Sáng 23/11, tại trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11/2026.

Qua xem xét nội dung trình bày và tài liệu liên quan của ông Trịnh Viết Đấu (xã Vĩnh Tuy) hỏi về kết quả đơn gửi HĐND tỉnh ngày 3/11/2026, Thường trực HĐND tỉnh An Giang thông tin đã tiếp nhận đơn, ban hành Công văn số 366/TT-VP, ngày 23/11/2026, chuyển đơn đến Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tuy xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đồng thời, đề nghị công dân chờ kết quả trả lời của cơ quan chức năng.

Ông Trần Văn Sơn (xã Mỹ Thuận) trình bày nội dung khiếu nại tại buổi tiếp công dân.

Đối với ông Nguyễn Văn Quang (phường Rạch Giá), công dân trình bày một số nội dung liên quan đến việc giải quyết đơn theo Văn bản số 5421/UBND-TCD, ngày 28/10/2026 của UBND tỉnh An Giang. Sau khi lắng nghe ý kiến, Thường trực HĐND tỉnh An Giang ghi nhận kiến nghị, thông tin về việc chuyển đơn và hướng dẫn công dân tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền.

Đối với ông Trần Văn Sơn (xã Mỹ Thuận), công dân phản ánh việc chưa được đền bù theo bản án của Tòa án đã tuyên, đồng thời khiếu nại liên quan đến tranh chấp đất đai tại địa phương. Qua trao đổi, chủ trì buổi tiếp công dân trực tiếp giải thích quy định pháp luật, hướng dẫn ông Sơn gửi đơn đến cơ quan thi hành án đề nghị thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật; đồng thời gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết tranh chấp đất đai tại xã Mỹ Thuận.

Thường trực HĐND tỉnh An Giang ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của công dân, làm rõ hướng xử lý đối với từng vụ việc.

Trường hợp ông Đỗ Xuân Điệp (92 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) đề nghị công nhận cha ông là người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945, đã hy sinh, từ trần. Qua xem xét, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận việc ông Điệp đã gửi đơn đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang đề nghị xem xét, giải quyết. Chủ trì buổi tiếp đề nghị ông tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan này. Ông Đỗ Xuân Điệp thống nhất với kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân.

Thông qua các buổi tiếp, Thường trực HĐND tỉnh An Giang kịp thời ghi nhận tâm tư, nguyện vọng của công dân, làm rõ hướng xử lý đối với từng vụ việc, bảo đảm kiến nghị được chuyển đến đúng cơ quan có thẩm quyền.