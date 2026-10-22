Thường trực HĐND thành phố Hà Nội tổ chức chất vấn về lĩnh vực môi trường

Quang cảnh phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Chủ trì phiên chất vấn có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thế Cương; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai.

Dự phiên chất vấn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường; đại diện các cơ quan Trung ương; HĐND, UBND thành phố Hà Nội; các đại biểu HĐND thành phố.

Các đại biểu tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Phiên chất vấn được tổ chức trực tiếp kết nối trực tuyến đến 126 điểm cầu các xã, phường và phát trực tiếp trên các nền tảng số của Báo Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Trang Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Thành phố.

Phiên chất vấn nhằm làm rõ kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp, thời hạn khắc phục; làm căn cứ để Thường trực HĐND Thành phố ban hành kết luận về chất vấn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề bức xúc, ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân, gồm năm nhóm vấn đề: Quy hoạch, nguồn lực thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn xây dựng; chất thải rắn y tế; chất lượng môi trường không khí. Đối với chất thải rắn, các vấn đề được đặt ra trong toàn bộ quá trình, từ phân loại, thu gom, trung chuyển, vận chuyển đến tái sử dụng, tái chế, xử lý. Đối với chất lượng môi trường không khí, trọng tâm là kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm như bụi từ công trường xây dựng, đốt rơm rạ, ô nhiễm không khí tại làng nghề. Phạm vi chất vấn từ ngày 1-7-2025 đến nay và các vấn đề phát sinh trước đó chưa được giải quyết dứt điểm. Tham gia trả lời chất vấn, giải trình, làm rõ có Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực môi trường; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Y tế; đại diện lãnh đạo Công an thành phố, Thanh tra thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND một số xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà phát biểu khai mạc phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Chất vấn vấn đề được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết, thực hiện chương trình giám sát năm 2026, hôm nay, Thường trực HĐND thành phố tổ chức phiên chất vấn về lĩnh vực môi trường - một vấn đề đang được thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết và được cử tri, nhân dân đặc biệt quan tâm.

Cùng với quá trình phát triển và đô thị hóa nhanh, Hà Nội đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống của nhân dân và đặc biệt là sự phát triển bền vững của Thủ đô. Từ yêu cầu thực tiễn, thành phố đã xác định ô nhiễm môi trường là một trong 5 “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ và đang chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp để từng bước khắc phục.

Đặc biệt ngày 15-10-2026, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TW về "Bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới" tiếp tục đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với công tác bảo vệ môi trường.

Cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương, thời gian qua, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; UBND thành phố và các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực, chủ động triển khai các giải pháp khắc phục ô nhiễm, cải thiện chất lượng môi trường và bước đầu đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những khó khăn, bất cập; có những vấn đề tồn tại kéo dài, chậm được giải quyết, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân và tiếp tục được cử tri, nhân dân quan tâm, phản ánh.

Đại diện các sở, ngành thành phố tham dự phiên chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Xuất phát từ thực tiễn đó, phiên chất vấn sẽ tập trung vào 4 lĩnh vực: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng, chất thải rắn y tế và chất lượng không khí. Đây đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi sự phối hợp, trách nhiệm của các cấp, các ngành và sự chung tay của cả cộng đồng.

"Thông qua phiên chất vấn, chúng ta có điều kiện nhìn nhận đầy đủ, khách quan hơn với những nỗ lực, kết quả thành phố đã đạt được, cũng như những khó khăn, vấn đề cần tiếp tục nỗ lực giải quyết. Đồng thời, những thông tin được làm rõ sẽ giúp người dân và doanh nghiệp hiểu hơn về những việc thành phố đang triển khai, từ đó thêm chia sẻ, đồng thuận và chủ động tham gia cùng chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường", Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

Để phiên chất vấn đi vào những vấn đề thiết thực, đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các đại biểu và các cơ quan tham gia tập trung vào 3 nội dung.

Thứ nhất, đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.

Thứ hai, làm rõ trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành.

Thứ ba, phát huy những kết quả tích cực, xác định rõ giải pháp và trách nhiệm thực hiện.

"Tôi mong rằng, với tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng, các đại biểu và các cơ quan tham gia phiên chất vấn sẽ trao đổi cởi mở, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm, để sau phiên họp, mỗi cơ quan, đơn vị đều rõ hơn công việc và trách nhiệm của mình. Từ những việc làm cụ thể ấy, những nỗ lực của thành phố trong giải quyết ô nhiễm môi trường sẽ từng bước mang lại kết quả rõ hơn, để người dân có thể cảm nhận được sự thay đổi từ chính môi trường sống hằng ngày", đồng chí Phùng Thị Hồng Hà nói.

Nhiều "điểm nghẽn" trong xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm không khí

Theo báo cáo giám sát của Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường HĐND thành phố, Hà Nội đã cơ bản ban hành đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách về bảo vệ môi trường, với 33 văn bản, gồm: Nghị quyết của HĐND thành phố, quyết định, chỉ thị, kế hoạch và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của UBND thành phố cùng các sở, ngành.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7-2025, thành phố đã phân cấp nhiệm vụ quản lý môi trường cho cấp xã, chuyển nhiệm vụ chi duy trì vệ sinh môi trường sang ngân sách cấp xã.

Trong lĩnh vực chất thải rắn sinh hoạt, việc xử lý tại hai khu xử lý tập trung cơ bản đáp ứng nhu cầu hiện tại. Tỷ lệ xử lý bằng công nghệ đốt phát điện đạt 83%, tỷ lệ chôn lấp giảm còn 17%.

Đối với chất thải rắn xây dựng, thành phố Hà Nội đã quy hoạch 8 vị trí xử lý với tổng công suất 7.640 tấn/ngày đến năm 2030, trong đó 4 vị trí đang triển khai đầu tư, tổng công suất 3.680 tấn/ngày.

Công tác quản lý chất lượng không khí cũng có chuyển biến. Thành phố Hà Nội đã hoàn thành thu thập, chuẩn hóa dữ liệu từ các nguồn phát thải để xây dựng mô hình xác định nguồn ô nhiễm. Vùng phát thải thấp được triển khai từ ngày 1-7-2026; thành phố đã chuyển đổi 875 xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh, đạt 44,3%, vượt kế hoạch.

Quang cảnh phiên chất vấn của Thường trực HĐND thành phố Hà Nội. Ảnh: Thành Thái

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm từng bước được tăng cường. Trong giai đoạn giám sát, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra 45 cơ sở, dự án, xử phạt 6 cơ sở với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng. Cấp xã xử phạt 577 trường hợp với tổng số tiền 5,17 tỷ đồng. Thành phố cũng đã xử lý 25 phản ánh hiện trường về ô nhiễm không khí qua nền tảng iHanoi.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đoàn giám sát chỉ ra nhiều hạn chế trong quản lý chất thải rắn sinh hoạt; một số khu vực vẫn xuất hiện điểm tồn lưu rác, chân rác; một số phường chưa bố trí được điểm tập kết. Đáng chú ý, lượng tro bay tồn lưu tại hai nhà máy điện rác khoảng 100.764 tấn. Sản phẩm tái chế từ tro xỉ khó tiêu thụ, trong khi việc xử lý bằng chôn lấp có nguy cơ gây lãng phí tài nguyên đất...

Dù đã rà soát mạng lưới điểm tập kết, xử lý tạm thời, đến thời điểm giám sát mới có 36 xã, phường bố trí được quỹ đất. Nhiều địa phương chưa thể đưa các điểm xử lý vào hoạt động do vướng thủ tục cho thuê đất ngắn hạn. Việc phân loại chất thải tại nguồn chưa đồng bộ; tình trạng đổ trộm chất thải tiếp diễn, trong khi thị trường tiêu thụ vật liệu tái chế chưa hình thành.

Từ kết quả giám sát, Đoàn giám sát kiến nghị UBND thành phố Hà Nội rà soát, thống nhất đánh giá nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phân cấp; bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ môi trường cấp xã; rà soát định mức phân bổ kinh phí, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc thực tế. Việc này được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12-2026.

Đồng thời đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chuyên ngành quản lý chất thải rắn; ban hành quy định về quản lý, sử dụng chất thải xây dựng, định mức và đơn giá gia cố, tái chế chất thải xây dựng, đất đào, bùn thải.

Rà soát giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác sinh hoạt để bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút đầu tư.

Xây dựng cơ chế thúc đẩy sử dụng vật liệu tái chế từ chất thải xây dựng và tro xỉ nhà máy điện rác trong các dự án sử dụng vốn đầu tư công; sớm hoàn thành phương án xử lý tro bay theo hướng tái chế, hạn chế tối đa chôn lấp.

Đại biểu chất vấn về quy hoạch, quản lý chất thải rắn và vệ sinh môi trường

Tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12), đề nghị UBND thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những điểm chưa thống nhất giữa Quy hoạch môi trường quốc gia và Quy hoạch tổng thể Thủ đô về quy hoạch chất thải rắn...

Đại biểu đặt câu hỏi: Vì sao có sự chưa thống nhất này? Việc chưa tính đến khu Nam Sơn là khu xử lý cấp vùng có ảnh hưởng đến định hướng quy hoạch xử lý chất thải rắn của Hà Nội hay không? Quan điểm của thành phố về hướng giải quyết vấn đề này như thế nào?

Đại biểu cũng đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm rõ sự tương thích giữa định hướng ưu tiên phân loại chất thải rắn tại nguồn, tái chế với việc đầu tư các dự án đốt rác phát điện. Theo báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội ngày 18-9, dự báo đến năm 2030, tổng công suất đốt phát điện của các dự án trên địa bàn thành phố khoảng 14.900 tấn, trong khi lượng chất thải rắn phát sinh theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô chỉ gần 14.000 tấn, bao gồm cả chất thải có thể tái chế, phân loại.

Từ thực tế này, đại biểu đề nghị làm rõ liệu có mâu thuẫn giữa định hướng quy hoạch và triển khai trên thực tế hay không; thành phố có giải pháp gì để coi chất thải rắn là nguồn tài nguyên, tăng cường tái chế, giảm chi phí đốt và chôn lấp.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng đặt câu hỏi. Ảnh: Quang Thái

Liên quan đến chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường sau phân cấp, đại biểu Lê Minh Tú, Tổ đại biểu số 16, cho biết, theo Quyết định số 69 ngày 12-11-2025, thành phố Hà Nội đã phân cấp cho UBND cấp xã tổ chức thu gom, vận chuyển và vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, qua giám sát, đại biểu nhận thấy các gói thầu vệ sinh môi trường tại địa phương có yêu cầu khác nhau về chất lượng, hạ tầng, thời gian và máy móc, dẫn đến chất lượng thu gom, vận chuyển trên cùng khu vực, tuyến phố có sự chênh lệch giữa các xã, phường.

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội làm rõ nguyên nhân của tình trạng này, đồng thời cho biết giải pháp bảo đảm chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường đồng nhất trên cùng khu vực, tuyến đường, không phụ thuộc vào địa giới hành chính.

Trong khi đó, đại biểu Tô Trung Thành (Tổ đại biểu số 17), phản ánh các xã, phường còn gặp khó khăn về nguồn lực tài chính, nhân lực, máy móc, thiết bị để thực hiện nhiệm vụ. Đại biểu đề nghị cho biết những giải pháp hỗ trợ cấp xã, phường bảo đảm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ đã được phân cấp.

Đại biểu đặt câu hỏi. Ảnh: Quanh Thái

Đối với tình trạng đổ trái phép chất thải rắn xây dựng, đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao (Tổ đại biểu số 10), đề nghị đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội làm rõ kết quả phát hiện, xử lý vi phạm tại các xã: Đại Thành, Bát Tràng và Hồng Vân từ ngày 1-7-2025 đến nay.

Đại biểu cũng đề nghị làm rõ những sơ hở lớn nhất trong cơ chế quản lý đang bị lợi dụng để đổ trái phép chất thải xây dựng. Đó là việc phương tiện chưa bắt buộc gắn thiết bị giám sát hành trình hay việc dữ liệu camera, thông tin về chủ nguồn thải chưa được chia sẻ kịp thời giữa Công an thành phố Hà Nội, các sở, ngành liên quan và UBND cấp xã.

Đẩy mạnh xử lý rác bằng công nghệ hiện đại

Hà Nội đang đẩy mạnh xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt rác phát điện, đồng thời triển khai thêm các nhà máy xử lý để giảm chôn lấp, hạn chế ô nhiễm. Cùng với đó, thành phố sẽ rà soát việc phân cấp thu gom rác, từng bước khắc phục bất cập về địa giới, trang thiết bị và chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường tại cơ sở.

Trả lời chất vấn về các điểm thu gom, chôn lấp và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, những năm gần đây, Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong xử lý rác thải sinh hoạt tập trung, triển khai công nghệ đốt rác phát điện. Đến nay, thành phố đã có hai nhà máy đi vào hoạt động, góp phần giảm lượng rác phải chôn lấp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam trả lời đại biểu. Ảnh: Quang Thái

Thành phố đặt mục tiêu đến hết năm 2027 cơ bản xử lý toàn bộ lượng rác phát sinh bằng các giải pháp phù hợp, đồng thời tính toán nhu cầu xử lý trong năm 2030 và những năm tiếp theo, có tính đến tốc độ gia tăng dân số và khối lượng chất thải sinh hoạt.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, định hướng quy hoạch của Hà Nội sẽ tập trung vào các giải pháp xử lý đồng bộ, trong đó tiếp tục triển khai thêm các nhà máy. Việc bố trí thêm các cơ sở xử lý nhằm giảm quãng đường vận chuyển rác, rút ngắn thời gian di chuyển của phương tiện, qua đó hạn chế tác động đến môi trường. Về công suất xử lý và khả năng tái chế, lãnh đạo Sở cho biết sẽ kiểm tra, rà soát lại các số liệu, bảo đảm việc tính toán đáp ứng nhu cầu thực tế, bao gồm cả lượng chất thải có thể phát sinh thêm trong thời gian tới.

Hiện tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực trung tâm thành phố đạt 100%, vượt chỉ tiêu từ 95% đến 98% theo quy định của Trung ương. Thành phố tiếp tục triển khai các nhiệm vụ bảo vệ môi trường, hướng tới giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao hiệu quả quản lý chất thải.

Liên quan đến chất thải y tế, lãnh đạo Sở khẳng định về nguyên tắc, các chất thải y tế đã được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, trước những vấn đề được phản ánh qua phóng sự tại phiên chất vấn, Sở sẽ phối hợp với ngành Y tế kiểm tra và xử lý ngay những trường hợp chưa bảo đảm yêu cầu.

Đối với khu xử lý chất thải Nam Sơn, thành phố đang triển khai thêm hai nhà máy xử lý bùn, rác để phục vụ đốt phát điện. Mục tiêu đặt ra là giảm dần, tiến tới chấm dứt tình trạng chôn lấp rác, hạn chế nước rỉ rác và các nguồn gây ô nhiễm tại khu vực này trong những năm tới.

Rà soát bất cập sau phân cấp thu gom rác

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lê Minh Tú và đại biểu Tô Trung Thành về chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, nguồn lực và trang thiết bị tại cấp xã, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, quá trình phân cấp đã bộc lộ nhiều bất cập cần được tháo gỡ.

Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố từng xây dựng phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác theo sáu vùng, nhằm đồng bộ trang thiết bị, phương tiện và nâng cao hiệu quả quản lý. Tuy nhiên, từ tháng 7-2025, khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với 126 xã, phường, việc phân cấp lại nhiệm vụ đã khiến phạm vi tổ chức dịch vụ bị chia nhỏ. Từ 30 gói thầu tương ứng với các quận, huyện trước đây, thành phố chuyển sang 126 gói thầu tại các xã, phường.

Theo lãnh đạo Sở, việc chia nhỏ địa bàn theo ranh giới hành chính và tuyến đường dẫn đến nhiều tình huống bất hợp lý. Có tuyến phố đi qua nhiều xã, phường, khiến công tác thu gom tại các đoạn đầu, giữa và cuối tuyến thiếu đồng bộ. Tại một số khu vực giáp ranh, đặc biệt ở các phường nội đô có đường một chiều, việc bố trí điểm tập kết và tổ chức phương tiện thu gom giữa hai địa bàn cũng phát sinh khó khăn.

Thực tế này có thể dẫn đến tình trạng rác thải được vận chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác, gây bức xúc trong nhân dân và ảnh hưởng đến sự đồng thuận của người dân tại cơ sở.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ gói thầu chưa tạo được chuyển biến rõ rệt về hiện đại hóa phương tiện. Một số đơn vị vẫn tận dụng trang thiết bị cũ, từ chổi, xẻng đến xe gom rác, chưa đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường trong giai đoạn mới.

Về thời gian thu gom, thành phố đã xây dựng phương án tổ chức thu gom rác theo khung giờ, từ 20h trở đi. Tuy nhiên, để phương án phát huy hiệu quả, cần thời gian tuyên truyền, vận động người dân hình thành thói quen đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định. Nếu các điểm tập kết rác cố định không được quản lý chặt chẽ, tình trạng đổ rác không đúng giờ, bới móc rác và phát sinh ô nhiễm vẫn có thể tiếp diễn.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, qua tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những bất cập trong tổ chức thu gom rác đã được xác định là một trong những điểm nghẽn cần tập trung giải quyết.

Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục hướng dẫn các xã, phường tổ chức dịch vụ phù hợp với điều kiện thực tế, đồng thời nghiên cứu phương án tổ chức lại các vùng thu gom để bảo đảm tính thống nhất trên toàn thành phố. Việc chuẩn hóa trang thiết bị, nâng cao điều kiện vật chất và chất lượng hoạt động của lực lượng thu gom cũng sẽ được tính toán đồng bộ hơn.

Đối với các địa phương đã ký hợp đồng dịch vụ vệ sinh môi trường, thành phố sẽ rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp khi các hợp đồng hết hạn, từ đó báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cùng với điều chỉnh phương thức tổ chức, Sở sẽ phối hợp với Công an thành phố nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệ số, hệ thống camera và chia sẻ dữ liệu giám sát giữa các cơ quan liên quan. Thành phố cũng hướng tới tăng cường sử dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong thu gom, vận chuyển rác, kết hợp rửa đường và các giải pháp vệ sinh môi trường đồng bộ.

Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng manh mún trong tổ chức thu gom, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm môi trường đô thị sạch đẹp, đồng đều hơn giữa các địa bàn của Thủ đô.

Làm rõ trách nhiệm, nâng hiệu quả xử lý rác thải

Tính toán công suất xử lý rác phù hợp với phân loại tại nguồn, thống nhất yêu cầu kỹ thuật trong đấu thầu dịch vụ vệ sinh môi trường, làm rõ trách nhiệm và thời hạn giải quyết những bất cập trong phân cấp là các nội dung được đại biểu HĐND thành phố Hà Nội đặt ra tại phiên chất vấn.

Đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) đặt câu hỏi chất vấn.

Tính toán công suất xử lý gắn với phân loại rác tại nguồn

Chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng (Tổ đại biểu số 12) ghi nhận những kết quả thành phố đạt được trong xử lý rác thải, đặc biệt là giảm tỷ lệ chôn lấp, tăng tỷ lệ đốt rác phát điện.

Đại biểu đề nghị làm rõ, trong quá trình quy hoạch và triển khai các dự án, thành phố đã tính đến việc phân loại chất thải, xác định khối lượng từng loại sau phân loại, nhất là rác thải thực phẩm trong rác sinh hoạt hay chưa.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Diễm Hằng, các nghiên cứu cho thấy rác thải thực phẩm chiếm khoảng 50% lượng rác sinh hoạt. Nếu phân loại tốt tại nguồn, lượng rác đưa vào lò đốt sẽ giảm đáng kể, qua đó tiết kiệm chi phí xử lý.

Từ đó, đại biểu đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tính toán phương án này trong kỳ quy hoạch tới, làm cơ sở điều chỉnh công suất các nhà máy đốt rác, bảo đảm quan điểm “rác là tài nguyên”, tăng cường tái chế và tiết kiệm ngân sách.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, lĩnh vực chất thải rắn đã có Quy hoạch chuyên ngành xử lý chất thải rắn Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong năm 2024, Sở đã chủ động rà soát, cập nhật, tích hợp các nội dung vào Quy hoạch Thủ đô được phê duyệt tại Quyết định số 1569/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Điều chỉnh Quy hoạch chung.

Theo đồng chí Lê Thanh Nam, các vị trí xử lý chất thải đã đủ điều kiện triển khai thủ tục đầu tư. Thành phố đang đồng loạt triển khai 4 dự án xử lý rác sinh hoạt sử dụng công nghệ hiện đại. Khi các nhà máy vận hành đồng bộ, thành phố sẽ xử lý được hầu hết lượng rác phát sinh.

Đối với bùn thải, hiện một số nơi vẫn áp dụng công nghệ phơi, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Thời gian tới, thành phố sẽ chuyển sang công nghệ sấy, đốt hiện đại; phấn đấu cơ bản không còn chôn lấp rác, tập trung xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Liên quan đến dự án tại Châu Can, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, phấn đấu trong giai đoạn 2027-2028 đưa 2 nhà máy vào vận hành, hướng tới xử lý triệt để chất thải rắn sinh hoạt, bùn thải, phân bùn bể phốt và chất thải công nghiệp.

Làm rõ thời hạn khắc phục bất cập trong phân cấp

Trao đổi thêm, đại biểu Lê Minh Tú (Tổ đại biểu số 16) cho biết, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có kiến nghị về công tác đấu thầu, quản lý các gói thầu vệ sinh môi trường. UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện, song chưa ấn định thời hạn hoàn thành cụ thể.

Đại biểu Lê Minh Tú (Tổ đại biểu số 16) đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường làm rõ những kiến nghị đã thực hiện, hoàn thành; đồng thời cho biết Sở đã ban hành bộ tiêu chí và yêu cầu kỹ thuật tối thiểu thống nhất đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn hay chưa.

Theo đại biểu Lê Minh Tú, đây là cơ sở quan trọng để bảo đảm chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường đồng đều giữa các khu vực.

Trả lời nội dung này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam cho biết, Sở đã chủ động tính toán phương án chấn chỉnh từ trước khi có kết luận thanh tra; phối hợp với các xã, phường đánh giá năng lực, chấm điểm các đơn vị đang thực hiện gói thầu. Với đơn vị không đáp ứng yêu cầu, sẽ kiên quyết xem xét chấm dứt hợp đồng.

Thời gian tới, Sở định hướng tổ chức dịch vụ theo vùng, một đơn vị đảm nhận một vùng; xây dựng các gói thầu phù hợp để 126 xã, phường tổ chức đấu thầu hoặc thành phố Hà Nội đấu thầu tập trung, giao các xã, phường trực tiếp kiểm soát chất lượng thực hiện.

Tuy nhiên, theo đồng chí Lê Thanh Nam, một số gói thầu các xã, phường đã ký có thời hạn 3 năm nên việc điều chỉnh ngay còn vướng mắc. Sở sẽ đánh giá cụ thể, chấn chỉnh quá trình thực hiện; khi hợp đồng hết hạn sẽ điều chỉnh theo định hướng mới, tăng cường đưa trang thiết bị hiện đại vào thu gom, xử lý rác thải.

Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà đề nghị làm rõ thời hạn hoàn thành việc giải quyết những bất cập trong phân cấp, bởi nội dung này liên quan trực tiếp đến phân bổ nguồn lực cho bảo vệ môi trường.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, phân cấp thiếu rõ ràng, chưa phù hợp sẽ khiến nguồn lực phân tán, sử dụng kém hiệu quả, ảnh hưởng đến kết quả bảo vệ môi trường. Đồng thời, đề nghị Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tiếp tục làm rõ, chỉ đạo giải quyết nội dung này, thể hiện quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc.

257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường

Đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao (tổ đại biểu số 10) đặt câu hỏi chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Trả lời câu hỏi của đại biểu Lâm Thị Quỳnh Giao (Tổ đại biểu số 10) về công tác xử lý vi phạm trong lĩnh vực môi trường, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, Công an thành phố đã đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Từ tháng 7-2025 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố đã khởi tố 9 vụ với 29 bị can liên quan đến các loại tội danh gây ô nhiễm môi trường; trong đó có 6 vụ với 22 bị can liên quan đến hành vi đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho rằng, nguyên nhân chính là do các điểm tập kết chất thải được xây dựng ở rất xa so với hộ gia đình và nguồn thải, dẫn đến việc để tiết kiệm chi phí, một số doanh nghiệp lợi dụng các khu vực hẻo lánh để đổ trộm, chôn lấp chất thải.

Phó Giám đốc Công an thành phố cũng cho rằng, công tác quản lý ở địa phương cũng chưa được chặt chẽ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc xảy ra các vụ vi phạm về đổ trộm và chôn lấp chất thải rắn, chất thải xây dựng.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trả lời chất vấn. Ảnh: Thành Thái

Qua rà soát, thống kê, Công an thành phố đã lập danh sách 257 cơ sở có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường; 19 tổ chức có chức năng quan trắc, phân tích môi trường, 37 tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và 53 khu vực, địa điểm ô nhiễm môi trường.

Trong thời gian tới, Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết Công an thành phố sẽ tập trung giải quyết, xử lý đối với những địa điểm và những cơ sở đã lên danh sách qua công tác điều tra cơ bản.

Bên cạnh đó, Công an thành phố cũng quyết liệt trong khai thác mở rộng, xử lý các hành vi vi phạm quy định về môi trường để răn đe, phòng ngừa chung. Công an thành phố cũng đã giao cho Công an 126 phường, xã trên địa bàn tham mưu các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuần tra, lắp đặt camera giám sát địa bàn; giao lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý đối với những xe quá khổ, quá tải lưu thông trên địa bàn; lực lượng Cảnh sát kinh tế khởi tố, bắt giữ đối với các cơ sở và cá nhân vi phạm.

Công an thành phố kiến nghị với lãnh đạo thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, cơ sở, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành khai thác các dự án tập kết, thu gom, xử lý chất thải rắn xây dựng tập trung theo quy hoạch đã được phê duyệt và đẩy mạnh các giải pháp nghiền, tái chế chất thải xây dựng tại chỗ đối với các dự án trọng điểm nhằm hạn chế tình trạng chất thải rơi vãi trong quá trình vận chuyển và tình trạng đổ trộm chất thải xây dựng trên địa bàn.

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