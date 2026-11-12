Thường trực HĐND thành phố Hà Nội giám sát việc thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách

Đại diện UBND thành phố dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu; cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai cho biết, chuyên đề giám sát được thực hiện theo hình thức giám sát trực tiếp, đồng thời sử dụng kết quả khảo sát của Ban Kinh tế - Ngân sách theo phân công của Thường trực HĐND thành phố.

Mục tiêu quan trọng của đợt giám sát là thống nhất những nguyên tắc lớn, phục vụ giai đoạn mới sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo nghị quyết mới của Quốc hội. Việc phân cấp nhiệm vụ phải gắn với phân cấp và giao đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ. Những nội dung phân cấp đang phát huy hiệu quả cần được khẳng định; những nội dung còn vướng mắc trong tổ chức thực hiện phải được chỉ rõ khó khăn cụ thể, trách nhiệm thuộc về cơ quan nào và hướng khắc phục.

Đại diện Sở Tài chính báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai đề nghị các đơn vị nêu rõ những nhiệm vụ làm được, chưa làm được và kiến nghị giải pháp cụ thể. Qua buổi làm việc, các đơn vị cần cung cấp thông tin chính thức để phục vụ công tác thẩm tra, xem xét và quyết nghị tại kỳ họp cuối năm.

Theo báo cáo của UBND thành phố, thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố đã ban hành các quyết định triển khai, trong đó phân cấp quản lý nhà nước đối với 18 lĩnh vực; đồng thời chỉ đạo các sở, ngành thành phố triển khai phân cấp gắn với điều kiện thực hiện và gắn với cơ chế kiểm tra, giám sát, hậu kiểm hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đại diện xã, phường báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Theo đó, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt; giảm tầng nấc trung gian; tăng tính chủ động của cơ sở; nhiều nhiệm vụ được giải quyết trực tiếp tại xã, phường; chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp từng bước được nâng lên.

Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trên cơ sở tờ trình của UBND, HĐND thành phố đã ban hành các nghị quyết về định mức phân bổ ngân sách và tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách thành phố Hà Nội.

Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng điều hành nội dung buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Thành phố đã phân cấp 11 khoản thu cấp xã hưởng 100% và 4 khoản thu thực hiện phân chia giữa ngân sách cấp tỉnh và cấp xã (lệ phí trước bạ xe máy, ô tô, tàu thuyền và tài sản khác trên địa bàn các phường; thu từ khu vực ngoài quốc doanh; thuế thu nhập cá nhân do Thuế cơ sở thu và thu tiền sử dụng đất).

Về phân cấp nhiệm vụ chi, cấp thành phố thực hiện các nhiệm vụ chi theo từng lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm các nhiệm vụ chi có tính chất liên vùng, liên xã, mang tính chất chiến lược, quy mô lớn, đồng bộ; chi duy trì hoạt động cho cơ quan, đơn vị cấp thành phố.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi về một số nội dung cần làm rõ. Ảnh: Văn Tuyến

Cấp xã chủ yếu thực hiện chính sách từ cấp Trung ương và cấp tỉnh ban hành, tập trung vào các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn, như: Các nhiệm vụ chi gắn với đời sống của người dân trên địa bàn, các nhiệm vụ giải quyết dân sinh (giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở), y tế (hoạt động các trạm y tế, công tác y tế dự phòng, phòng bệnh,...), văn hóa, thể thao, đảm bảo xã hội; các dịch vụ công ích về cây xanh, vườn hoa, công viên,... để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Tại buổi làm việc, sau khi nghe các xã, phường báo cáo, thành viên đoàn giám sát đã trao đổi, đề nghị các đơn vị làm rõ một số nội dung liên quan đến khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện và đề nghị nêu rõ kiến nghị, đề xuất về giải pháp tháo gỡ... Những nội dung này đã được Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu cùng đại diện các sở, ngành giải đáp, làm rõ tại hội nghị trên cơ sở định hướng chung của thành phố.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng đoàn giám sát, nhấn mạnh yêu cầu phân cấp phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền, đúng quy định. Đồng chí đề nghị các xã, phường nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật mới, nhất là đội ngũ cán bộ trực tiếp tham mưu trong từng lĩnh vực.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Văn Tuyến

Đối với các sở, ngành, nhất là Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, tăng cường phối hợp, hướng dẫn và thống nhất khung tiêu chuẩn, quy chuẩn, yêu cầu tối thiểu để các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ.

Với những nhiệm vụ còn liên thông giữa các cấp, các sở, ngành cần rà soát, làm rõ trách nhiệm và phương thức phối hợp. Những nội dung pháp luật không cho phép phân cấp tiếp phải được thực hiện đúng quy định; việc ủy quyền phải gắn với trách nhiệm cụ thể. Đồng thời, cần triển khai kịp thời cơ chế hậu kiểm nhằm phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Tài chính (cơ quan được UBND thành phố giao chủ trì) tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố và kết luận của Trưởng đoàn, hoàn thiện báo cáo giám sát, gửi Thường trực HĐND thành phố theo quy định.