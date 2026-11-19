Đoàn giám sát do Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng làm Trưởng đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện các phường cho biết, địa phương xác định giải quyết kiến nghị cử tri là nhiệm vụ quan trọng, gắn với trách nhiệm của chính quyền trong tiếp thu, xử lý các vấn đề người dân quan tâm.

Sau khi tiếp nhận kiến nghị, UBND các phường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát từng nội dung, xác định thẩm quyền, trách nhiệm phối hợp và tiến độ giải quyết; đồng thời theo dõi sau trả lời, phối hợp với sở, ngành thành phố xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch, hạ tầng, giao thông và quyền lợi người dân.

Đại diện UBND phường Xuân Đỉnh báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Tại phường Xuân Đỉnh, tổng số kiến nghị cử tri qua hai nhiệm kỳ là 5 kiến nghị, đến nay đều đã có văn bản trả lời của cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm, như dự án đường số 3 vào Khu đô thị Tây Hồ Tây còn phụ thuộc tiến độ giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và quỹ đất tái định cư; công trình hồ điều hòa Khu Đoàn Ngoại giao chưa hoàn thành sửa chữa, khắc phục tồn tại và chưa bàn giao chính thức cho UBND phường quản lý. Một số dự án trường học cũng chậm tiến độ, đang thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, quy mô và thời gian thực hiện.

Thành viên đoàn giám sát trao đổi một số nội dung cần làm rõ. Ảnh: Vân Hà

Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, bố trí vốn, quỹ đất tái định cư; một số chủ đầu tư chưa hoàn thiện thủ tục, chưa tập trung đầy đủ nguồn lực triển khai dự án và khắc phục tồn tại trước khi bàn giao công trình.

Đối với phường Tây Tựu, có 2 kiến nghị thuộc thẩm quyền thành phố được rà soát qua hai nhiệm kỳ, trong đó 1 kiến nghị đã giải quyết, 1 kiến nghị đang tiếp tục xử lý.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám sát đề nghị các địa phương làm rõ kết quả giải quyết kiến nghị, nhất là những nội dung báo cáo chưa có minh chứng hoặc chưa xác định cụ thể tiến độ. Với phường Tây Tựu, cần làm rõ việc phối hợp với sở, ngành giải quyết các kiến nghị liên quan đến dự án còn vướng mắc về mặt bằng, tái định cư và tiến độ triển khai.

Thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Vân Hà

Đối với phường Xuân Đỉnh, đoàn đề nghị làm rõ tiến độ rà soát quỹ đất xây dựng trường học tại Khu đô thị Tây Hồ Tây; thời gian hoàn thành các trường học tại Khu đô thị Ngoại giao đoàn, do thông tin giữa báo cáo của phường và Sở Tài chính chưa thống nhất.

Đối với phường Đông Ngạc, đoàn giám sát đề nghị làm rõ kiến nghị liên quan đến dự án đài tưởng niệm liệt sĩ, việc bố trí vốn, phương án bảo tồn và sự thống nhất giữa địa phương với cơ quan chuyên ngành; đồng thời xác định trách nhiệm giải quyết kiến nghị về nghĩa trang nằm trên địa giới phường Phú Thượng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường trao đổi, làm rõ một số nội dung. Ảnh: Vân Hà

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng đánh giá, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các nhiệm vụ giải quyết kiến nghị cử tri cơ bản vẫn được duy trì; nhiều kiến nghị đã được giải quyết hoặc đang tập trung xử lý.

Tuy nhiên, một số nội dung cần tiếp tục rà soát, làm rõ, nhất là việc xác định đầu mối, trách nhiệm giải quyết kiến nghị liên quan đến địa bàn và phân cấp giữa phường với sở, ngành thành phố.

Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Nguyễn Xuân Sáng phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: Vân Hà

Đối với kiến nghị về đất đai, cấp giấy chứng nhận, bố trí đất xây dựng trường học, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ người dân, các đơn vị cần xác định rõ trách nhiệm, phương án và tiến độ giải quyết, bảo đảm thông tin đầy đủ, thống nhất đến cử tri. Những vướng mắc về cơ chế, chính sách phát sinh trong thực tiễn cần được tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp, bảo đảm đúng quy định và quyền lợi của người dân.

Trưởng đoàn giám sát đề nghị các xã, phường, sở, ngành tiếp tục rà soát những kiến nghị chưa giải quyết hoặc chưa được làm rõ, thống nhất đầu mối, trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; cập nhật đầy đủ vào thông báo kết luận giám sát để theo dõi, đôn đốc, giải quyết dứt điểm, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị cử tri.