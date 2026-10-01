Thường trực HĐND thành phố Đồng Nai khảo sát tiến độ triển khai Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài khoảng 124km, trong đó đoạn qua thành phố Đồng Nai dài hơn 101km. Cao tốc được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế từ 100-120km/h. Dự án được chia làm 5 dự án thành phần với tổng mức đầu tư hơn 25,5 ngàn tỷ đồng.

Tại buổi khảo sát, đại diện nhà thầu cho biết: Hiện các địa phương có cao tốc đi qua đã hoàn thành thông báo thu hồi đất, kiểm đếm và xác nhận nguồn gốc đất; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đạt trên 99% hồ sơ, với kinh phí gần 3,1 ngàn tỷ đồng; ban hành quyết định thu hồi đất đạt 79,3% hồ sơ; bàn giao mặt bằng đạt trên 86% hồ sơ và 94,1% diện tích, tương ứng trên 825ha. Tính đến nay, cơ quan chức năng thành phố đã bàn giao 77km mặt bằng sạch cho nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Các thành viên đoàn khảo sát nắm tình hình tiến độ triển khai thực hiện Dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đoạn qua phường Bình Phước. Ảnh: XT

Khó khăn, vướng mắc lớn nhất hiện nay là một số đoạn tuyến chưa hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất rừng; hạ tầng tái định cư tại xã Bù Đăng và phường Chơn Thành chưa hoàn thiện; chưa cung cấp bản đồ giải phóng mặt bằng và hồ sơ tại nút giao ĐT 753; một số hộ dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, hỗ trợ…

Tại buổi khảo sát, thành viên đoàn công tác đề nghị phía chủ đầu tư phối hợp với cơ quan chức năng, các địa phương có dự án đi qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân sớm bàn giao khối lượng mặt bằng còn lại.

Đối với những khó khăn, vướng mắc được chỉ ra, đoàn công tác đề nghị cơ quan chuyên môn sớm tham mưu UBND thành phố để có hướng giải quyết. Mục tiêu là phải bàn giao mặt bằng liền tuyến, khối lượng lớn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu tập trung máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai thực hiện dự án.