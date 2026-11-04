Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng giám sát công tác quản lý bán, cho thuê nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Báo cáo của Sở Xây dựng cho biết, quỹ nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư bằng vốn đầu tư công bàn giao đưa vào sử dụng cho thuê từ năm 2023 đến nay có 318 căn hộ, gồm: 209 căn hộ tại chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên và 109 căn hộ tại khối nhà C - Chung cư nhà ở xã hội Khu E2, Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ.

Nhà ở xã hội đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách để bán, cho thuê, có 6 dự án với 6.122 căn hộ. Trong đó, có 5.610 căn bán và 512 căn hộ cho thuê.

Giai đoạn từ năm 2023 đến trước ngày 21/7/2026, Sở Xây dựng tiếp nhận 558 hồ sơ đăng ký thuê, trong đó 409 hồ sơ đủ điều kiện đã được UBND thành phố quyết định bố trí thuê; 37 hồ sơ không đủ điều kiện; 112 hồ sơ chuyển tiếp xem xét.

Công tác triển khai việc bán, cho thuê tại dự án ngoài ngân sách, Sở Xây dựng phối hợp với các đơn vị kiểm tra người đăng ký mua nhà ở xã hội đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Võ Tấn Hà phát biểu tiếp thu tại buổi làm việc. Ảnh: TRỌNG HUY

Từ năm 2023 đến nay, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát danh sách và giám sát bốc thăm theo quy định khoảng 6.841 trường hợp là đối tượng mua, thuê nhà ở xã hội ngoài ngân sách; phát hiện, thông báo cho chủ đầu tư xóa tên 88 trường hợp không đủ điều kiện (đã được mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc đã có nhà ở không bảo đảm điều kiện).

Sở Xây dựng đã đôn đốc thu hồi 17/80 trường hợp vi phạm theo Kết luận thanh tra số 905/KL-TTTP của Thanh tra thành phố.

Về cập nhật cơ sở dữ liệu, chủ đầu tư đã cập nhật thông tin 7.537 cá nhân được mua nhà ở xã hội tại 4 dự án lên Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia theo Nghị định số 357/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo Sở Xây dựng, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế trong công tác quản lý nhà ở xã hội, như chưa có hướng dẫn thu nhập bình quân hằng tháng thực nhận; hệ thống pháp luật về nhà ở xã hội thay đổi nhiều lần trong thời gian ngắn; việc cập nhật, chuyển tiếp thông tin cá nhân được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản còn gặp khó khăn; việc tra cứu thông tin đối tượng được hỗ trợ phải thực hiện thủ công, tốn nhiều thời gian…

Khu nhà ở xã hội trên địa bàn phường Sơn Trà. Ảnh: TRỌNG HUY

Thời gian tới, Sở Xây dựng tiếp tục phối hợp rà soát và gia hạn hợp đồng thuê nhà thuộc tài sản công; tăng cường thanh tra, giám sát bốc thăm, xét duyệt hồ sơ; phối hợp với công an và chính quyền địa phương kiểm tra việc sử dụng nhà ở xã hội, kiên quyết thu hồi căn hộ đối với các trường hợp kê khai gian dối, cho thuê hoặc chuyển nhượng trái quy định.

Đồng thời, đẩy mạnh công khai minh bạch thông tin dự án; hoàn thành việc cập nhật, chuyển tiếp toàn bộ dữ liệu nhà ở xã hội.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng làm rõ những vấn đề bất cập liên quan đến tình trạng lợi dụng chính sách để mua, thuê nhà ở xã hội; phải đưa nhà ở xã hội đến được đúng đối tượng thực sự cần thiết.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Công Thanh đề nghị Sở Xây dựng làm rõ những hạn chế, bất cập về công tác quản lý, bán, cho thuê nhà ở xã hội; xác định nhu cầu thực về nhà ở xã hội.

Cùng với đó, làm rõ công tác phối hợp giữa các ngành về thu thập hồ sơ, rà soát đối tượng và các nội dung liên quan để bảo đảm việc thực hiện chính sách đúng quy định; làm rõ quá trình giám sát thực hiện bán, cho thuê nhà ở xã hội, tránh bán, cho thuê sai đối tượng; tăng cường phối hợp, thực hiện nghiêm các trường hợp vi phạm theo kết luận thanh tra.

Trên cơ sở các ý kiến tại buổi làm việc, Sở Xây dựng tiếp thu, hoàn thiện báo cáo trình đoàn giám sát để tổng hợp trình Thường trực HĐND thành phố.