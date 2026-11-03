Thường trực HĐND thành phố công bố quyết định về công tác cán bộ

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt trao các quyết định về công tác cán bộ cho bà Nguyễn Thị Oanh và ông Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: Phạm Quang

Tại buổi lễ, Thường trực HĐND thành phố công bố quyết định điều động bà Nguyễn Thị Oanh, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố đến nhận công tác tại Ban Dân tộc HĐND thành phố để thực hiện quy trình phê chuẩn chức danh Phó Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố theo quy định; đồng thời giao bà Nguyễn Thị Oanh phụ trách điều hành hoạt động của Ban Dân tộc HĐND thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh trưởng ban.

Thường trực HĐND thành phố giao ông Đỗ Mạnh Cường, Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố phụ trách điều hành hoạt động của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh chánh văn phòng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt chúc mừng bà Nguyễn Thị Oanh và ông Đỗ Mạnh Cường được Thường trực HĐND thành phố tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời đề nghị: Các đồng chí nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm; giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong tập thể, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm hoạt động của Ban Dân tộc và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố được duy trì thông suốt, hiệu quả, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo các Ban HĐND thành phố tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Oanh và ông Đỗ Mạnh Cường. Ảnh: Phạm Quang

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Oanh cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Thường trực HĐND thành phố; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực học tập, nghiên cứu, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm và tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.