Làm rõ những băn khoăn, vướng mắc

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Giáo dục và đào tạo có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dân số và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Thực hiện văn bản số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, các địa phương đã tích cực rà soát, tổ chức lại hệ thống trường học theo hướng tinh gọn đầu mối, sử dụng hiệu quả đội ngũ, cơ sở vật chất và các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Việc sắp xếp bước đầu đã tạo điều kiện giảm số lượng đầu mối, tập trung công tác quản lý, từng bước thống nhất tổ chức và sử dụng hiệu quả hơn đội ngũ, cơ sở vật chất. Một số địa phương đã giảm đáng kể số trường, tổ chức hoạt động các phân hiệu, điểm trường cần thiết để bảo đảm việc học tập của học sinh.

Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố Trần Đăng Sâm phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Tuy nhiên, qua kết quả khảo sát và báo cáo của các địa phương cho thấy, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tiếp tục làm rõ như: quy mô một số trường sau sắp xếp tăng lên, địa bàn quản lý rộng, các trường có nhiều phân hiệu và điểm trường khác nhau. Khối lượng công việc của cán bộ quản lý tăng lên, trong khi đội ngũ giáo viên ở một số cấp học, môn học vẫn còn thiếu. Cơ sở vật chất giữa các trường, các điểm trường chưa đồng đều; có nơi còn phải học nhờ, học tạm, học theo ca; một số phòng học, phòng chức năng, thiết bị dạy học, sân chơi, bãi tập và điều kiện tổ chức bán trú có nơi chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đại biểu Bùi Thanh Hương, Tổ trưởng Tổ đại biểu số 6 HĐND thành phố nêu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Ánh

Tại phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố về công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và bảo đảm chất lượng, quyền lợi của người học, bên cạnh những kết quả đạt được trong sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập (giảm 572 cơ sở giáo dục công lập - từ 1.140 xuống 568 đơn vị, tương đương 50,2%), đại biểu đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ: việc sắp xếp được thực hiện theo những tiêu chí nào; tác động đến chất lượng giáo dục và lợi ích của học sinh ra sao? Việc lựa chọn trường chính, phân hiệu, điểm trường có bảo đảm khoảng cách, giao thông và quyền học tập, hạn chế phát sinh chi phí đi lại, ăn bán trú cho gia đình hay không; phương án xử lý nguy cơ quá tải, thiếu trường/lớp tại nơi đông dân số và khai thác cơ sở giáo dục tại nơi dân số giảm, dịch chuyển như thế nào?

Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố Hoàng Huy Việt phát biểu ý kiến. Ảnh: Nguyễn Ánh

Qua khảo sát thực tế tại các cơ sở giáo dục và các cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố, vấn đề thiếu giáo viên theo từng cấp học, theo cơ cấu môn học vẫn diễn ra, dẫn đến tình trạng dạy trái chuyên môn, kiêm nhiệm hoặc di chuyển nhiều giữa các điểm trường, ảnh hưởng đến chất lượng công tác dạy và học trên địa bàn. Do đó, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yên Dũng Nguyễn Thị Ngọc đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ thực trạng thiếu giáo viên hiện nay, nguyên nhân và giải pháp căn cơ khắc phục…

Hỗ trợ thiết thực hơn cho một số giáo viên phải đi làm xa

Nhiều nội dung đặt ra đã được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng trả lời, làm rõ. Trả lời câu hỏi của đại biểu Thạch Văn Chung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, về việc hiện nay trên địa bàn phường Lương Tài một số giáo viên Trường THCS Hàn Thuyên và THCS Lương Tài phải đi làm xa 18 - 22 km do tuyến đường bị chia cắt bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; nhiều xe tải, xe công trình khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Giáo viên có nguyện vọng chuyển về gần nơi cư trú, trong khi hai trường đang thiếu giáo viên và mất cân đối cơ cấu môn học.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tạ Việt Hùng phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Lãnh đạo ngành giáo dục cho biết: thời điểm này không thể điều động giáo viên được vì ảnh hưởng đến công tác dạy và học. Sau khi xây dựng hoàn trả xong các trường, dân cư các địa bàn sẽ thay đổi kéo theo học sinh các trường trên các địa bàn sẽ thay đổi. Sở sẽ hướng dẫn các xã, phường tính toán lại biên chế học sinh, giáo viên của từng trường (địa điểm mới), trên cơ sở đó tham mưu cho UBND thành phố điều chỉnh biên chế giáo viên giữa các xã, phường nêu trên, làm căn cứ để điều động giáo viên để bảo đảm cân đối về số lượng, cơ cấu bộ môn theo từng xã, phường.

Với vấn đề thiếu giáo viên, tính đến thời điểm hiện tại, so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhu cầu giáo viên là 46.173. Hiện còn thiếu 2.904 giáo viên, tương đương khoảng 6,3%. Trong đó, mầm non thiếu nhiều nhất là 1.009, tiểu học là 722. Thực trạng giáo viên hiện nay có một số bộ môn rất khó, ví dụ như môn Tin, môn Nhạc, môn Họa. Hầu như năm nào tuyển giáo viên Tin cũng không đáp ứng yêu cầu… Đồng thời, đề ra một số giải pháp.

Nhấn mạnh xu hướng biên chế đang giảm, Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh đề nghị ngành Giáo dục chủ động rà soát toàn diện, nghiên cứu điều chỉnh định mức giáo viên phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số. Đơn cử, trước đây một giáo viên dạy 3 tiết, nhưng với sự hỗ trợ của công nghệ liệu có thể nâng lên 5 tiết được không? Nếu tăng được thì số lượng giáo viên sẽ giảm xuống nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, phải tính toán kỹ để phù hợp với yêu cầu, xu hướng thực tế.

​Nhấn mạnh việc đầu tư cơ sở vật chất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lớn, ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các đề án đúng kế hoạch. ​Đối với một số giáo viên phải đi làm xa do tuyến đường bị chia cắt bởi dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, cần quan tâm hỗ trợ thiết thực hơn - Phó Bí Thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh.