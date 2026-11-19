Chủ tọa điều hành phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh sáng 18/11. Ảnh: Nguyễn Ánh

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bắc Ninh phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Lúng túng khi triển khai các bước trong quy trình đấu giá

Đối với lĩnh vực quản lý, khai thác quỹ đất, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng nhấn mạnh, qua khảo sát và nắm bắt tình hình của các Ban HĐND thành phố cho thấy, công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực này đang bộc lộ nhiều bất cập. Có nhiều khu đất, ô đất hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được tổ chức đấu giá, thu hút đầu tư, xây dựng để đưa vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực tài sản công. Công tác quản lý, tổng hợp dữ liệu đất đai còn hạn chế, khi gần một nửa số xã, phường trên địa bàn thành phố không có báo cáo thống kê đầy đủ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng phát biểu đề dẫn tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường về kết quả rà soát các khu đất, ô đất, lô đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nhưng chưa thực hiện đấu giá thực hiện dự án xây dựng nhà ở, công trình thương mại dịch vụ, công trình công cộng, bãi đỗ xe: cấp xã là 4.172.104,91 m2, do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý là 862.828,03 m2.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Bên cạnh vướng mắc do thay đổi quy định pháp luật và thiếu quy định chuyển tiếp đối với các dự án đã được phê duyệt, đang triển khai như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật đầu tư, Luật Kinh doanh bất động sản; quy trình đấu giá lựa chọn nhà đầu tư nhiều khâu, nhiều thủ tục dẫn đến chậm tiến độ… nguyên nhân khách quan được ngành chức năng xác định do: một số dự án chậm hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nên việc đầu tư xây dựng hạ tầng và giao đất phải thực hiện từng phần; một số dự án đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn thành đầu tư hạ tầng hoặc thủ tục giao đất; một số dự án đã được giao đất nhưng chưa hoàn thiện các điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó là khó khăn trong việc tiếp nhận, kế thừa và xử lý các dự án sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, UBND cấp xã còn lúng túng khi triển khai thực hiện các bước trong quy trình đấu giá.

Nhiều vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, giá đất

Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố Vũ Tấn Cường phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Tại phiên giải trình, các đại biểu đã đưa ra nhiều câu hỏi làm rõ hơn nguyên nhân, thực trạng, trách nhiệm. Dẫn thực tế qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường với 54/99 xã, phường trên địa bàn thành phố cung cấp số liệu báo cáo về các khu đất, ô đất, lô đất theo yêu cầu, còn lại 45 xã, phường chưa có báo cáo, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Vũ Tấn Cường cho rằng, công tác rà soát, nắm bắt, quản lý dữ liệu về đất đai của ngành, địa phương còn hạn chế, chưa được tổng hợp đầy đủ. Thừa nhận chế độ chấp hành thông tin, báo cáo của cấp xã chưa tốt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Dương Thanh Tùng cho biết sẽ tăng cường trách nhiệm đôn đốc thường xuyên hơn.

Bí thư Đảng ủy phường Lục Nam, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Lương Thế Tuấn đề nghị làm rõ thực tế nhiều khu đất, lô đất dù đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, được giao cho UBND cấp xã quản lý nhưng nhiều năm qua chính quyền cơ sở lại lúng túng, chưa hoàn thiện hồ sơ để triển khai đấu giá, gây lãng phí. Thừa nhận đây là nội dung khó, giao xã, phường quản lý và mới dừng lại ở việc đôn đốc, nhắc nhở, lãnh đạo Ngành Tài nguyên và Môi trường cho biết sẽ nghiên cứu, đề xuất giải pháp xem xét trách nhiệm nếu đơn vị không thực hiện hiệu quả.

Các đại biểu tham dự phiên giải trình. Nguyễn Ánh

Liên quan đến nhiều khu đất, ô đất đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng nhưng chưa hoàn thành hồ sơ để trình phê duyệt phương án đấu giá, đưa đất vào sử dụng của một số phường, đại diện lãnh đạo UBND phường Việt Yên cho biết thực trạng ở địa phương, công tác quy hoạch đang là nguyên nhân gây chậm thực hiện dự án. Vừa rồi UBND tỉnh, Sở Xây dựng lấy ý kiến các phường, xã về quy hoạch chung đô thị, rất nhiều quỹ đất sạch của phường, xã đều phạm vào các quy hoạch này. Đối với nhà cao tầng, thành phố chưa ban hành đơn giá, nên rất khó khăn trong việc đưa lô đất sạch này ra đấu giá. Phương pháp xác định giá đất cũng đang gặp vướng mắc. Hiện địa phương có hai khu vực được tính từ khi chưa phân cấp, áp dụng phương pháp so sánh nên giá rất cao, khó thu hút được nhà đầu tư, gây lãng phí. Việc đăng ký tài khoản trên hệ thống đấu giá trực tuyến hiện chưa được phê duyệt.

Bảo đảm hướng dẫn chi tiết rõ ràng

Lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu làm rõ các nội dung đại biểu nêu tại phiên giải trình. Ảnh: Nguyễn Ánh

Cũng theo đánh giá của đại biểu qua nghiên cứu báo cáo và giám sát thực tiễn, việc hàng loạt khu đất "sạch" trên địa bàn thành phố bị đắp chiếu nhiều năm, không thể lập phương án đấu giá còn có nguyên nhân từ các vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của sở Xây dựng. Đó là: vướng mắc về quy hoạch đô thị (quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết); về phải xây dựng nhà ở đối với các dự án trước đây đã thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng để đấu giá; vướng mắc về chưa có kế hoạch phát triển nhà ở đã được chấp thuận, phê duyệt chủ trương đầu tư…

​Nhấn mạnh các xã đang quản lý, kết hợp cùng Trung tâm Phát triển Quỹ đất triển khai một khối lượng rất lớn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh yêu cầu phải rà soát, có báo cáo chi tiết đối với từng khu đất: có phù hợp với quy hoạch hay không, thuộc quy hoạch gì, ai là đơn vị đang quản lý. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện rõ ràng; gắn liền trách nhiệm, đơn vị nào không tổ chức triển khai hoặc để xảy ra vướng mắc ở đâu thì xử lý trách nhiệm đến đó.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Ngành Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn chi tiết, đánh giá thẩm quyền của các đơn vị; nếu đủ điều kiện thì xem xét thực hiện việc phân cấp theo đúng quy định. Các xã có khối lượng công việc lớn cần báo cáo rõ tiến độ thực hiện đang vướng ở đâu, lỗi do đâu để có biện pháp xử lý và chấn chỉnh kịp thời. Đối với các dự án kéo dài, nếu vướng mắc ở khâu định giá hoặc các quy định liên quan, cần linh hoạt tháo gỡ theo đúng quy định pháp luật. Đối với đất dịch vụ, nhấn mạnh thực tế các phường được phân cấp nhưng nếu thiếu hướng dẫn thì rất khó triển khai thực hiện. Đối với đất dịch vụ đã qua 1 năm mà không đấu giá được, mức giá còn cao, tới đây sẽ xem xét điều chỉnh để tháo gỡ.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp rà soát để cập nhật chương trình phát triển nhà ở, kế hoạch phát triển nhà và quy hoạch chung của phường, bảo đảm hướng dẫn thực hiện cụ thể, rõ ràng.