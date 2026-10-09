Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh sẽ tổ chức phiên giải trình, chất vấn tháng 11

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Dự hội nghị có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng; các Phó Chủ tịch HĐND thành phố: Lâm Thị Hương Thành; Nghiêm Xuân Hưởng cùng lãnh đạo các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Trong quý III, Thường trực HĐND thành phố đã chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Trần Thị Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Công tác giám sát, khảo sát tiếp tục được quan tâm, tập trung vào những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định. Công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo được xem xét, xử lý kịp thời.

Việc giải quyết nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp được Thường trực HĐND thành phố phối hợp thực hiện kịp thời và linh hoạt, tạo điều kiện để UBND thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Các Ban HĐND thành phố tích cực triển khai hoạt động khảo sát, thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại các kỳ họp; chủ động tham mưu, tổ chức giám sát, khảo sát theo chương trình, kế hoạch; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố phát huy vai trò, trách nhiệm trong nghiên cứu tài liệu, tham dự các kỳ họp, tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền; tích cực tuyên truyền, vận động cử tri, Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của HĐND thành phố.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố chuẩn bị tốt các nội dung, tham mưu và phục vụ các hoạt động của Thường trực, các Ban của HĐND thành phố bảo đảm chất lượng và tiến độ, đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công các kỳ họp HĐND.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lâm Thị Hương Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá kết quả triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố ban hành từ 01/7/2025 đến nay. Theo đó, HĐND thành phố đã ban hành 240 nghị quyết, gồm 113 nghị quyết quy phạm pháp luật và 127 nghị quyết cá biệt trên các lĩnh vực.

Việc tổ chức thực hiện các nghị quyết được UBND thành phố, các cơ quan chuyên môn và địa phương quan tâm triển khai. Nhiều nghị quyết được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, quyết định và văn bản hướng dẫn, góp phần ổn định tổ chức bộ máy, tháo gỡ khó khăn trong thực tiễn, thúc đẩy đầu tư công, hỗ trợ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu nghe Báo cáo tổng hợp các nội dung đề xuất giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh năm 2027; Báo cáo tổng hợp đề xuất nội dung Phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND thành phố tháng 11/2026. Đồng thời, thảo luận làm rõ những kết quả, khó khăn vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, đề xuất giải pháp tháo gỡ thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh cơ bản nhất trí với các ý kiến đóng góp của các đại biểu về các nội dung phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND thành phố dự kiến tổ chức trong tháng 11/2026. Đồng thời, đề nghị cần chuẩn bị kỹ nội dung, xác định rõ trách nhiệm của cơ quan liên quan, tập trung những vấn đề tồn tại, được cử tri và Nhân dân quan tâm; hoạt động giải trình phải đi vào thực chất, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục, bảo đảm có kết quả cụ thể sau phiên giải trình.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Mai Phương

Về các nội dung đề xuất giám sát của HĐND, Thường trực HĐND thành phố năm 2027, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các Ban HĐND thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung, lựa chọn những vấn đề thực sự cần thiết, gắn với yêu cầu thực tiễn và những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở.

Riêng đối với chương trình giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 15 của HĐND thành phố quy định hỗ trợ xây dựng đường xã, phố, thôn, ngõ, ngách trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 – 2030, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Việt Oanh nhấn mạnh nghị quyết có phạm vi tác động rộng, liên quan đến nguồn lực kinh tế và còn phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện, vì vậy cần sớm triển khai và hoàn thành xong trong tháng 11/2026.

Các cơ quan liên quan cần khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức khảo sát, làm việc với địa phương, đơn vị để nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn. Hoạt động giám sát cần gắn với tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận và khơi dậy sự tham gia chủ động của Nhân dân.

Bên cạnh đó, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND thành phố cần nâng cao chất lượng thẩm tra, chủ động phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, kịp thời trao đổi, đề xuất điều chỉnh. Nhất là đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và hoạt động của cơ sở.