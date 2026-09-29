Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát công tác cai nghiện ma túy tại phường Tiền Phong

Chiều 29/9, Tổ số 1 thuộc Đoàn giám sát của Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện tại phường Tiền Phong. Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì buổi giám sát.

Phường Tiền Phong được thành lập trên cơ sở hợp nhất 4 phường: Tiền Phong, Song Khê, Nội Hoàng và Đồng Sơn; diện tích tự nhiên khoảng 30,7 km², quy mô dân số hơn 36.800 người. Toàn phường hiện có 977 cơ sở nhà trọ (trong đó 967 nhà trọ hộ gia đình, 10 tòa nhà ở xã hội với tổng cộng 12.726 phòng trọ), 22 quán karaoke, 12 cơ sở cầm đồ, 15 cơ sở kinh doanh Internet, 3 điểm massage và hơn 100 hàng quán dịch vụ ăn uống.

Thời gian qua, công tác cai nghiện và phòng, chống ma túy được cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ và quyết liệt. UBND phường cụ thể hóa chỉ đạo của cấp trên bằng hệ thống văn bản đồng bộ; thành lập và kiện toàn Tổ công tác quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên trong công tác theo dõi, tư vấn tâm lý, hỗ trợ xã hội cho người cai nghiện.

Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động được đổi mới linh hoạt với phương châm bám sát cơ sở. Lực lượng Công an phường đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ dân phố vừa phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật, vừa chủ động tiếp cận trực tiếp từng gia đình, từng trường hợp có biểu hiện liên quan đến ma túy để nắm bắt tâm tư, phân tích hệ lụy và động viên người nghiện hợp tác điều trị.

Đồng chí Ong Thế Viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tiền Phong giải trình làm rõ một số nội dung.

Công tác nắm tình hình, rà soát và lập hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc đạt hiệu quả tích cực. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 18 vụ tàng trữ và 11 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; đưa vào diện quản lý 6 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an phường đã yêu cầu 6 trường hợp đi kiểm tra, xác định tình trạng nghiện (gồm 2 người địa phương và 4 người từ địa phương khác đến cư trú, làm việc). Qua kiểm tra 6/6 trường hợp đã được xác định tình trạng nghiện và lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định; các hồ sơ cai nghiện bắt buộc được lập và thẩm định chặt chẽ, đầy đủ thủ tục theo quy định để chuyển Tòa án nhân dân ban hành quyết định và bàn giao an toàn cho cơ sở cai nghiện.

Các thành viên Tổ giám sát trao đổi, đề nghị UBND phường Tiền Phong làm rõ một số nội dung: Công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, Công an phường với các cơ sở cai nghiện ma túy; việc rà soát, nắm tình hình và khoanh vùng các cơ sở kinh doanh có điều kiện nghi vấn liên quan đến ma túy; điều kiện thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác xét nghiệm chất ma túy cho các đối tượng nghi vấn tại cơ sở;

Đánh giá kết quả thực hiện mô hình xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2025 – 2030; hiệu quả công tác quản lý người sau cai nghiện và các giải pháp đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ sinh kế để họ ổn định cuộc sống; việc triển khai Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Bắc Ninh về nội dung, mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, xây dựng địa bàn không ma túy và hỗ trợ lực lượng chuyên trách giai đoạn 2026–2030…

Toàn cảnh buổi giám sát.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền phường Tiền Phong đối với công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện. Để nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới, đề nghị phường Tiền Phong rà soát, hoàn thiện quy trình, phân công rõ trách nhiệm của UBND phường, Công an phường, Trạm Y tế, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ dân phố. Quan tâm bố trí nhân lực, kinh phí, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, nhất là việc cập nhật các quy định mới về phòng, chống ma túy.

Cùng đó, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, tư vấn, hỗ trợ người sau cai; quan tâm đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn, phát triển kinh tế, giúp người sau cai ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Đồng thời, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện và người sau cai; tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong quản lý người lao động, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng cũng đề nghị địa phương rà soát những khó khăn trong thực hiện cai nghiện tại gia đình, cộng đồng để kịp thời tháo gỡ hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền; quan tâm điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và tập huấn chuyên môn cho Trạm Y tế. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, kịp thời động viên các lực lượng tham gia công tác cai nghiện và quản lý sau cai.