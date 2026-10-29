Thường trực HĐND thành phố Bắc Ninh giám sát công tác cai nghiện ma túy

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Ninh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng chủ trì buổi giám sát.

Thời gian qua, lực lượng Công an thành phố đã tập trung tham mưu, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và thành phố; tăng cường rà soát, phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy.

Công tác cai nghiện được triển khai gắn với nhiệm vụ phòng, chống tội phạm về ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn không ma túy.

Từ ngày 1/7/2025 đến hết 30/6/2026, lực lượng Công an đã rà soát, phát hiện, đưa vào quản lý 786 người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Đối với công tác cai nghiện tại các cơ sở công lập, đến ngày 30/6, toàn thành phố có 550 người đang cai nghiện tại cơ sở, 458 người hoàn thành thời gian cai nghiện.

Các cơ sở chú trọng khám, đánh giá sức khỏe ban đầu, lập hồ sơ theo dõi, tổ chức tư vấn tâm lý, giáo dục pháp luật, rèn luyện kỹ năng sống và hướng nghiệp cho người cai nghiện.

Thành viên Đoàn giám sát nêu ý kiến.

Các cơ sở đã tổ chức điều trị cắt cơn, giải độc cho 367 người; thực hiện 300 buổi lao động trị liệu cho 563 người. Công tác dạy nghề được triển khai với sự phối hợp của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có đào tạo nghề may công nghiệp, may thời trang và điện dân dụng.

Trước khi người cai nghiện trở về địa phương, cơ sở phối hợp xác định nơi cư trú, thông báo cho Công an cấp xã, xây dựng kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng, tư vấn việc làm và phổ biến chính sách hỗ trợ vay vốn theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố còn gặp một số khó khăn: Số người cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập cao hơn công suất thiết kế, tạo áp lực đối với điều kiện sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe và tổ chức các hoạt động giáo dục, phục hồi; công tác cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng chịu ảnh hưởng từ quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và kiện toàn các cơ sở y tế; việc phối hợp giữa cơ sở cai nghiện với chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin về người hoàn thành cai nghiện chưa thường xuyên; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ sinh kế cho người sau cai nghiện chưa thu hút được nhiều cơ sở đào tạo và doanh nghiệp tham gia…

Công an thành phố kiến nghị các cấp, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách; hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định liên quan đến chế độ khám, chữa bệnh, hỗ trợ người cai nghiện và các trường hợp phải tạm đình chỉ cai nghiện để điều trị bệnh; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, cải tạo cơ sở cai nghiện; tăng cường phối hợp trong đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn và theo dõi người sau cai nghiện tại địa phương…

Lãnh đạo Công an thành phố giải trình làm rõ một số nội dung.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố thời gian qua. Đề nghị Công an thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cai nghiện, tăng cường tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã. Đẩy mạnh kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, bảo đảm việc lập hồ sơ, áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc đúng trình tự, thủ tục pháp luật. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương trong xác định tình trạng nghiện, tổ chức cai nghiện, quản lý người sau cai tại nơi cư trú.

Các cơ sở cai nghiện ma túy cần tiếp tục nâng cao chất lượng điều trị, tư vấn tâm lý, giáo dục, phục hồi hành vi, dạy nghề và chuẩn bị các điều kiện để người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở.

Sở Y tế tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế tại các cơ sở cai nghiện ma túy và lực lượng trực tiếp tham gia công tác cai nghiện; duy trì hoạt động các điểm điều trị bằng Methadone đúng quy định, bảo đảm an toàn, hiệu quả, không để xảy ra tình trạng gián đoạn cấp phát thuốc.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đề nghị Công an thành phố quan tâm hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, tạo sinh kế, giúp người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái nghiện. Đồng thời, rà soát những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả quản lý. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy, xây dựng địa bàn không ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.