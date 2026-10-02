Thường trực HĐND phường Pleiku đối thoại với 100 trẻ em

Quang cảnh hội nghị đối thoại. Ảnh: Bá Bính

Tại hội nghị, các em đã nêu 19 ý kiến, câu hỏi tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Sử dụng Internet, kỹ năng số và an toàn trên môi trường mạng; an toàn thực phẩm, môi trường học đường; an toàn giao thông; kỹ năng sống; sân chơi, hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh và quyền tham gia của trẻ em.

Các ý kiến, câu hỏi được lãnh đạo HĐND phường, các cơ quan chuyên môn và Công an phường trực tiếp trao đổi, giải đáp. Qua đó, giúp trẻ em bổ sung kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ; đồng thời tạo điều kiện để chính quyền và các cơ quan liên quan lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề các em quan tâm.

Trẻ em đặt câu hỏi tại buổi đối thoại với do HĐND phường Pleiku tổ chức. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku nhấn mạnh: Hội nghị không chỉ dừng lại ở việc “nghe và trả lời”, mà quan trọng hơn là chính quyền, các cơ quan, đơn vị và người lớn lắng nghe tiếng nói của trẻ em, nhìn nhận vấn đề từ góc độ của trẻ em và chuyển những ý kiến chính đáng đó thành những việc làm cụ thể. Đề nghị UBND phường và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến, xác định rõ trách nhiệm giải quyết; những nội dung thuộc thẩm quyền cần được nghiên cứu, giải quyết và thông tin kết quả đến trẻ em bằng hình thức phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục phối hợp giữa chính quyền, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể trong bảo đảm an toàn trường học, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng - chống đuối nước, bạo lực học đường và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Đề nghị các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường tiếp tục theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của trẻ em; duy trì các kênh để trẻ em được tham gia, bày tỏ ý kiến và được quan tâm, bảo vệ, chăm sóc tốt hơn.

Đại diện HĐND phường Pleiku tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Thường trực HĐND phường Pleiku trao 20 suất học bổng (mỗi suất 500.000 đồng) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100 suất quà cho các em tham dự hội nghị.