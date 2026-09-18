Thường trực HĐND phường Cam Đường họp thường kỳ tháng 9/2026

Dự kỳ họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn phường Cam Đường.

Quang cảnh phiên họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe dự thảo báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của Thường trực HĐND phường. Thường trực HĐND đã quan tâm theo dõi việc triển khai thực hiện các nghị quyết đã ban hành, kịp thời nắm bắt vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện, kiến nghị UBND phường trình HĐND phường điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tế thực hiện.

Đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp.

Phiên họp cũng nghe báo cáo tiến độ giải quyết kiến nghị của cử tri; nghe báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách địa phương năm 2026; nghe Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường báo cáo kết quả khảo sát việc giải quyết đơn của công dân. Ngoài ra, các đại biểu cũng tham gia phiên giải trình về “Việc vận hành hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn sau sắp xếp, tổ chức lại”.

Đại biểu đóng góp ý kiến về việc tiếp nhận các kiến nghị của cử tri tại phiên họp.

Các đại biểu đã cùng tham gia thảo luận, thống nhất một số nội dung quan trọng trong cuộc họp. Theo đó, 3 tháng cuối năm 2026, Thường trực HĐND phường tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Chương trình giám sát của HĐND phường năm 2026 để triển khai thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Đồng chí Phạm Ngân Hà - Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường phát biểu tại phiên họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Ngân Hà - Phó Chủ tịch HĐND phường Cam Đường đề nghị thời gian tới, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đối với việc vận hành hoạt động của tổ dân phố sau sắp xếp, Thường trực HĐND tiếp thu các ý kiến về các vấn đề phát sinh, đề nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát lại, thực hiện theo hướng dẫn của các cơ quan cấp trên để các tổ hoạt động thông suốt, đảm bảo chi trả chế độ hỗ trợ theo quy định.