Thường trực Đảng ủy xã Sóc Sơn đối thoại cùng Nhân dân

Hội nghị đối thoại là diễn đàn dân chủ, công khai nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân trên địa bàn xã Sóc Sơn; kịp thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: CTV.

Tại hội nghị, các đại biểu Nhân dân đánh giá cao sự vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền xã Sóc Sơn qua hơn 1 năm tổ chức chính quyền địa phương hai cấp trong giải quyết các vấn đề được người dân quan tâm, nhất là nỗ lực khắc phục những “điểm nghẽn” liên quan trực tiếp đến đời sống, sản xuất.

Phấn khởi trước những kết quả xã Sóc Sơn đạt được, tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri cũng bày tỏ tinh thần xây dựng, mong muốn cấp uỷ, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, giải quyết một số tồn tại hiện nay. Các nội dung trao đổi, kiến nghị tập trung vào 9 nhóm vấn đề.

Đại diện Nhân dân nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: CTV.

Nổi cộm là các nội dung về đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng thương mại - dịch vụ, giao thông - thủy lợi; chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi; xử lý các điểm tập kết rác thải; bổ sung vườn hoa, cây xanh và sân chơi cộng đồng…

Tại hội nghị, Thường trực Đảng uỷ xã Sóc Sơn đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; đồng thời yêu cầu đại diện các phòng ban, lãnh đạo UBND xã Sóc Sơn trực tiếp giải trình rõ ràng, công khai các vấn đề người dân quan tâm thuộc thẩm quyền.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sóc Sơn Phạm Quang Ngọc phát biểu. Ảnh: CTV.

Trên tinh thần trách nhiệm, đại diện lãnh đạo UBND xã đã thông tin làm rõ nhiều nội dung người dân có ý kiến, đề xuất. Đối với một số vấn đề cần tiếp tục xác minh, làm rõ, chính quyền địa phương đã giao các bộ phận liên quan tổng hợp để giải quyết, hoặc báo cáo cấp trên xử lý đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

Để kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, Bí thư Đảng uỷ xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn yêu cầu UBND xã tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến được nêu tại hội nghị trên tinh thần không né tránh, không đùn đẩy, rõ đầu mối và rõ trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn phát biểu. Ảnh: CTV.

Phân loại nhiệm vụ theo nhóm, xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể, khách quan, đúng quy định pháp luật; công khai tiến độ, kết quả thực hiện nhằm tạo niềm tin và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị Văn phòng Đảng ủy - HĐND và UBND xã khẩn trương tổng hợp, tham mưu ban hành kết luận hội nghị và kế hoạch thực hiện, xác định thời hạn rõ ràng, phương án xử lý từng nội dung; đồng thời công bố công khai để Nhân dân biết, giám sát.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn tin tưởng, trên cơ sở những ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, cùng với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phát triển, xã Sóc Sơn sẽ từng bước phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, để mỗi người dân thực sự được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển.