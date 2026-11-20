Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn tặng hoa chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An. Ảnh: CTV

Tại buổi lễ, Thường trực Đảng uỷ và đại biểu xã Sóc Sơn cùng các thầy cô giáo và học sinh nhà trường đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành giáo dục, tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ nhà giáo trong sự nghiệp trồng người.

Đại diện Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An đã trình bày diễn văn kỷ niệm, khẳng định vai trò, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục. Chương trình thêm phần vui tươi, ấm áp với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính thầy cô giáo và các em học sinh biểu diễn.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn đã tặng hoa chúc mừng tập thể nhà trường và các thầy giáo, cô giáo. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Bảo Tuấn ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và thành tích mà tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường đạt được.

Bí thư Đảng ủy xã Sóc Sơn Bùi Bảo Tuấn trao khen thưởng cho tập thể nhà trường. Ảnh: CTV.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Bùi Bảo Tuấn đề nghị nhà trường tiếp tục củng cố khối đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình trường học hạnh phúc, trường học số.

Đồng chí Bùi Bảo Tuấn khẳng định, Đảng ủy, chính quyền xã Sóc Sơn sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để nhà trường ổn định tổ chức, phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục và từng bước trở thành điểm sáng của ngành giáo dục địa phương.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dạy và học được biểu dương, khen thưởng. Trong đó, tập thể Trường Tiểu học và THCS Chu Văn An vinh dự đón nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội và danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” năm học 2025-2026.

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Sóc Sơn Vương Nguyên Minh đã đến thăm, chúc mừng Trường Tiểu học và THCS Lê Quý Đôn nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Tại chương trình, đồng chí Vương Nguyên Minh đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.