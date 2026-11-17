Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu thăm, chúc mừng Trường THCS Phước Hữu
Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2026), chiều 17-11, Thường trực Đảng ủy xã Phước Hữu tổ chức đoàn đến thăm, chúc mừng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường THCS Phước Hữu.
Tại buổi thăm, lãnh đạo Đảng ủy xã gửi lời chúc mừng; ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong công tác giảng dạy, giáo dục học sinh. Đồng thời, mong muốn tập thể nhà trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng tập thể vững mạnh, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
LÂM ANH - THÁI HUY
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/thong-tin-xa-phuoc-huu/202611/thuong-truc-dang-uy-xa-phuoc-huu-tham-chuc-mung-truong-thcs-phuoc-huu-d26505c/