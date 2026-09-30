Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân

Sáng 30-9, Đảng ủy xã Ninh Phước tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Thường trực Đảng ủy với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn xã năm 2026.

Tại hội nghị, lãnh đạo xã Ninh Phước thông tin tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026; trả lời các ý kiến, kiến nghị trong kỳ tiếp xúc, đối thoại trước. Các đại biểu đã phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và sản xuất như: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân; sửa chữa, nâng cấp một số tuyến đường giao thông nông thôn xuống cấp; đầu tư đồng bộ hệ thống kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp. Các cấp, ngành quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động tại các thôn, bảo đảm điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Đảng ủy xã Ninh Phước phát biểu tại hội nghị.

Các đại biểu cũng kiến nghị địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh góp phần bảo đảm đường phố thông thoáng, sạch đẹp. Đồng thời, có giải pháp xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt; bố trí đầy đủ thùng, xe chứa rác, tăng tần suất thu gom, không để rác tồn đọng tại các khu dân cư; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng…

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị.

Lãnh đạo UBND xã Ninh Phước đã trực tiếp giải đáp một số nội dung phản ánh, kiến nghị. Đồng thời, tiếp thu các ý kiến xác đáng để chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu giải quyết theo quy định.

Hội nghị là dịp để cấp ủy, chính quyền xã Ninh Phước trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề Nhân dân quan tâm; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương. Qua đó, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.