Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu xác minh, kiểm tra quán cà phê Trạm Mây

Quán cà phê Trạm Mây Măng Đen: Chưa khắc phục vi phạm cũ, tiếp tục phát sinh diện tích mới Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?

Yêu cầu khẩn trương xác minh, kiểm tra

Theo Công văn số 223-CV/VPĐU của Văn phòng Đảng ủy xã Măng Đen về việc xác minh thông tin báo chí, lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu UBND xã khẩn trương xác minh, kiểm tra việc xây dựng tại quán cà phê Trạm Mây theo thông tin báo chí phản ánh.

Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen chỉ đạo kiểm tra, xác minh quán cà phê Trạm Mây sau phản ánh của Báo Văn Hóa

Văn bản nêu rõ, ngày 6.10.2026, Báo Văn Hóa có đăng bài viết “Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?”, phản ánh những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng tại cơ sở này.

Quán cà phê Trạm Mây lấn chiếm đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý

Trên cơ sở đó, Thường trực Đảng ủy xã yêu cầu UBND xã tập trung triển khai các giải pháp, biện pháp lập lại kỷ cương trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng và báo cáo kết quả về Thường trực Đảng ủy thông qua Văn phòng Đảng ủy trước ngày 15.10.2026.

Kiên quyết không để phát sinh, hợp thức hóa vi phạm

Bên cạnh yêu cầu xác minh, kiểm tra cụ thể tại quán cà phê Trạm Mây, Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen cũng yêu cầu UBND xã chỉ đạo triển khai nghiêm túc các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã về công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Quán cà phê Trạm Mây tiếp tục phát sinh diện tích sử dụng, mở rộng không gian sau khi bị xử phạt

Theo chỉ đạo, địa phương phải tổ chức tháng cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, xây dựng; phát hiện từ sớm, xử lý ngay từ đầu, kiên quyết không để hình thành các công trình vi phạm hoặc hợp thức hóa sai phạm.

Đồng thời, thực hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thường trực Đảng ủy cũng giao Văn phòng Đảng ủy thường xuyên theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo Thường trực Đảng ủy.

Trước đó, Báo Văn Hóa đã có các bài viết liên quan đến quán cà phê Trạm Mây tại xã Măng Đen, gồm: “Quán cà phê Trạm Mây ở Măng Đen: Xử phạt rồi, vì sao vẫn tồn tại?” và “Quán cà phê Trạm Mây Măng Đen: Chưa khắc phục vi phạm cũ, tiếp tục phát sinh diện tích mới”, phản ánh việc UBND xã Măng Đen đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Kim Văn Tấn, với tổng số tiền 50 triệu đồng, liên quan đến hành vi xây dựng sai giấy phép và lấn 794m² đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý.

Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen yêu cầu khẩn trương kiểm tra, xác minh, kiên quyết không để phát sinh và hợp thức hóa vi phạm

Theo tìm hiểu của phóng viên Văn Hóa, dù chủ cơ sở đã nộp tiền phạt nhưng các yêu cầu khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Trong khi đó, tại khu vực Trạm Mây tiếp tục phát sinh thêm diện tích sử dụng để mở rộng không gian, khuôn viên quán.

Đáng chú ý, trao đổi với phóng viên Văn Hóa ngày 7.10, một lãnh đạo Phòng Kinh tế xã Măng Đen xác nhận cơ quan chức năng đã kiểm tra cơ sở này sau khi ban hành các quyết định xử phạt.

Tuy nhiên, đối với phần diện tích đang được sử dụng để trang trí cảnh quan, trồng hoa trên đất do cơ quan, tổ chức của Nhà nước quản lý, cơ quan chức năng không lập biên bản và không xử phạt.

Báo Văn Hóa sẽ tiếp tục tìm hiểu, làm rõ những nội dung liên quan và thông tin đến bạn đọc.