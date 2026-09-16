Thường trực Đảng ủy xã Bản Xèo tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân khu vực Pa Cheo

Hội nghị tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm như quản lý đất đai, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giảm nghèo, giáo dục, chuyển đổi số và xây dựng hạ tầng nông thôn.

Đại biểu dự hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, người dân đã nêu ý kiến phản ánh tình trạng sụt lún đất nương đã được kiểm tra nhưng chưa có kết quả trả lời cụ thể; một số hộ còn vướng mắc khi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do đất ở chồng lấn với đất lâm nghiệp, thông tin trên giấy chứng nhận chưa phù hợp với thực tế sử dụng.

Người dân cũng đề nghị đẩy nhanh một số tuyến giao thông đã vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng nhưng chưa triển khai, trong đó có tuyến Tả Pa Cheo - Tả Lèng - Bản Xèo.

Về phát triển sản xuất, người dân đề nghị địa phương nghiên cứu cây trồng phù hợp hơn với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khu vực Pa Cheo, khai thác hiệu quả diện tích đất sản xuất, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập.

Người dân Kin Sáng Hồ kiến nghị sớm xử lý tình trạng nước thải khu vực trường học tràn ra các hộ dân khi trời mưa; đồng thời đề nghị làm rõ một số chế độ, chính sách liên quan đến cán bộ không chuyên trách.

Ở nhóm chuyển đổi số, giáo dục và chính sách xã hội, đại diện các thôn phản ánh khó khăn trong thực hiện định danh điện tử mức độ 2 do nhiều người đi làm xa, người cao tuổi, thiếu điện thoại hoặc SIM chính chủ.

Đại diện người dân nêu ý kiến tại buổi đối thoại.

Sau khi nghe các ý kiến, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Việt Cường cùng các cơ quan chuyên môn đã trực tiếp trao đổi, giải trình từng nội dung. Đối với đất đai, xã đang tiếp tục triển khai chiến dịch 60 ngày đêm, rà soát tại 10/10 thôn, phân loại từng trường hợp để có phương án xử lý theo quy định; riêng khu vực Pa Cheo đã tổ chức họp dân, xác minh nguồn gốc sử dụng đất của từng hộ.

Về tình trạng sụt lún, UBND xã đã báo cáo cấp tỉnh và tiếp tục đôn đốc để sớm có kết quả trả lời người dân.

Về giao thông nông thôn, UBND xã cho biết, các tuyến được xem xét trên cơ sở điều kiện kỹ thuật, nguồn lực và mức độ đồng thuận của Nhân dân. Một số tuyến chưa thể triển khai do không đáp ứng tiêu chuẩn hoặc còn khó khăn về nguồn lực. Xã sẽ tiếp tục rà soát, làm việc với từng thôn để lựa chọn phương án phù hợp.

Lãnh đạo xã Bản Xèo giải đáp, làm rõ các ý kiến tại hội nghị.

Đối với phát triển sản xuất, UBND xã tiếp thu kiến nghị, tiếp tục cùng người dân nghiên cứu, lựa chọn cây trồng phù hợp.

Về định danh điện tử mức độ 2, lãnh đạo xã yêu cầu cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp.