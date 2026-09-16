Thường trực Đảng uỷ phường Kỳ Lừa kiểm tra một số dự án trên địa bàn

Tham gia kiểm tra có lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và đại diện chủ đầu tư các dự án.

Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện dự án Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn

Đoàn công tác đã kiểm tra thực địa đối với 3 dự án: Tái định cư Nà Nùng (phục vụ dự án Tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng); Khu dân cư xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn và xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (nay là dự án Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) và dự án Khu đô thị Phú Lộc III.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các đơn vị đã báo cáo khái quát tình hình thực hiện đối với các dự án. Theo đó, dự án Tái định cư Nà Nùng có diện tích cần giải phóng mặt bằng (GPMB) là hơn 2,82 ha với 28 hộ dân chịu ảnh hưởng. Đến nay, công tác kiểm đếm đã hoàn thành 100%, diện tích mặt bằng thực tế đã bàn giao đạt hơn 1,55 ha.

Dự án Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn có tổng diện tích triển khai là 2,61 ha, trong đó, diện tích thực hiện trên địa bàn phường Kỳ Lừa là 2,05 ha. Hiện toàn bộ 2,05 ha liên quan đến 29 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trên địa bàn phường Kỳ Lừa đã kiểm đếm xong 100%; trong đó 1,73 ha đã được bàn giao cho chủ đầu tư thi công.

Dự án Khu đô thị Phú Lộc III có tổng diện tích thực hiện dự hơn 9 ha. Đến hiện tại còn 8 trường hợp chưa đồng ý bàn giao mặt bằng với tổng diện tích khoảng 4.000 m2.

Cùng với báo cáo kết quả đạt được, đại diện các đơn vị đã nêu những khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án như: công tác giải phóng mặt bằng ở một số khu vực còn vướng mắc; tiến độ thi công thực tế chưa đáp ứng được yêu cầu; việc bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chưa kịp thời.

Lãnh đạo Đảng uỷ phường Kỳ Lừa gặp gỡ, lắng nghe nguyện vọng của người dân bị thu hồi đất dự án Khu đô thị Phú Lộc III

Kết luận buổi kiểm tra, lãnh đạo Đảng uỷ phường Kỳ Lừa yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Trong đó, với Dự án Tái định cư Nà Nùng, UBND phường cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao mặt bằng theo quy định. Đồng thời, phối hợp với Chi nhánh Phát triển quỹ đất đô thị đẩy nhanh việc trích đo và rà soát hồ sơ, thủ tục thu hồi đất theo quy định. Chủ đầu tư cần tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh thi công các hạng mục dự án bám sát theo kế hoạch, đồng thời cần bố trí phương án thi công đảm bảo an toàn.

Với dự án Khu dân cư tại phường Tam Thanh, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn, lãnh đạo Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường nhanh chóng rà soát hồ sơ thủ tục, đảm bảo căn cứ pháp thu hồi đất trong trường hợp các hộ dân không phối hợp. Cùng đó, chủ đầu tư dự án khẩn trương bố trí kinh phí chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Nhà thầu dự án cần tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca kíp đẩy nhanh thi công đối với diện tích đã được bàn giao.

Đối với dự án Khu đô thị Phú Lộc III, lãnh đạo Đảng uỷ phường Kỳ Lừa đề nghị UBND phường và Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực khẩn trương hoàn thành kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án hồi đất với các hộ đã hoàn thành việc trích đo, điều chỉnh bổ sung. Với nhóm hộ đã phê duyệt phương án thu hồi đất, phường cần tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ bàn giao mặt bằng theo quy định.