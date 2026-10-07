Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam giao ban với bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố tháng 10-2026

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phạm Thị Thu Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 9-2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10-2026; Báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến tại Hội nghị giao ban tháng 7-2026.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, trong tháng 9-2026, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường đã tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; hoàn thành thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường đảm bảo tiến độ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt 25.407 tỷ đồng (đạt 105,4%), vượt dự toán pháp lệnh. Thu ngân sách của phường ước đạt 664,3 tỷ đồng (đạt 95,3% dự toán); chi ngân sách được quản lý chặt chẽ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với mức thực hiện ước đạt 460,6 tỷ đồng (bằng 67,3% dự toán).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Cửa Nam Nguyễn Tùng Lâm phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, công tác quản lý trật tự xây dựng được tăng cường; thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm. Địa phương hoàn thành “Chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai” (đạt 98,3%, trong đó tỷ lệ sạch 70,5%).

Công tác quản lý trật tự đô thị và an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng mô hình phường kiểu mẫu về “Trật tự - Kỷ cương - Văn minh đô thị”; vận hành hiệu quả 120 camera giám sát phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời tiếp tục duy trì các mô hình “Cổng trường học an toàn giao thông”, “điểm trông giữ xe miễn phí”.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung như: Công tác xây dựng Đảng, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội...

Đại biểu nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Cửa Nam Phạm Thị Thu Thủy đề nghị trong thời gian tới cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm; tăng cường quản lý thu ngân sách; quyết liệt tháo gỡ “05 điểm nghẽn”; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án, công trình trên địa bàn.

Song song đó đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - xã hội; tăng cường khám, chữa bệnh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; chủ động phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”.