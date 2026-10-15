Thường trực Đảng ủy phường An Khê đối thoại với đại diện 43 tổ dân phố

Thường trực Đảng ủy phường An Khê chủ trì hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo phường tổng hợp, trả lời các nội dung do tổ dân phố gửi đến; đồng thời ghi nhận nhiều ý kiến phát biểu trực tiếp liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển hạ tầng đô thị, giao thông, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...

Đại diện các tổ dân phố cho biết, từ sau khi sắp xếp, kiện toàn (ngày 1/7/2026), áp lực công việc đối với những người làm công tác ở cơ sở gia tăng đáng kể do địa bàn quản lý rộng và dân số đông.

Trên cơ sở đó, các đại biểu kiến nghị cấp trên quan tâm nâng mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho tổ dân phố phù hợp với quy mô địa bàn mới; sớm đầu tư sửa chữa, nâng cấp, mở rộng nhà sinh hoạt cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sinh hoạt.

Đồng thời, đề xuất cần sớm ban hành quy chế quản lý, điều động lực lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở phù hợp, nhằm kịp thời phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh về trật tự an toàn xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Đại diện các tổ dân phố phát biểu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TÂM ĐAN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Khê Nguyễn Lê Mậu Cường ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự phát triển chung của địa phương thời gian qua, đặc biệt là sau khi địa phương sắp xếp, giảm từ 226 tổ dân phố xuống còn 43 tổ.

Bí thư Đảng ủy phường nhấn mạnh, hội nghị đối thoại là dịp quan trọng để Thường trực Đảng ủy trực tiếp lắng nghe những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn; qua đó làm cơ sở điều chỉnh, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị tại cơ sở trong thời gian tới.