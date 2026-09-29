Thường trực Đảng ủy HĐND tỉnh Thái Nguyên cho ý kiến vào nhiều nội dung

Đồng chí Bùi Văn Lương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu xem xét một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2026; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Chương trình hành động số 45-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị cũng cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tiếp tục thực hiện Kết luận số 49-KL/TW về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đại biểu xem xét dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trên địa bàn tỉnh; công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, chức danh cấp ủy và dự thảo Quy định đánh giá cán bộ, công chức để xếp ngạch chuyên viên cao cấp.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng Đảng ủy tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu, hoàn thiện các dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương và Tỉnh ủy để trình xem xét, ban hành.

Đối với công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, cần tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở các ý kiến góp ý tại Hội nghị. Dự thảo Quy định đánh giá cán bộ, công chức để xếp ngạch chuyên viên cao cấp cần xây dựng các tiêu chí cụ thể, phù hợp với từng đơn vị và thực tiễn công tác.

Đối với Báo cáo kết quả giám sát công tác dân tộc, đồng chí đề nghị nghiên cứu, bổ sung nội dung liên quan đến tình hình các thôn, xóm chưa có điện trên cơ sở kết quả rà soát.

Văn phòng Đảng ủy phối hợp với các ban tham mưu theo dõi tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận đã ban hành; tổng hợp kết quả, khó khăn, vướng mắc để phục vụ công tác đôn đốc, giám sát tại các phiên họp tiếp theo.

Tiếp đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt, các đại biểu thực hiện quy trình kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ HĐND tỉnh.