Sáng 1/10, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ thực hiện công tác đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý quý 3 năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đánh giá thường xuyên, liên tục, nhiều chiều và sát với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, sử dụng, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ./.