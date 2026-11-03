Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố làm việc với Trường Chính trị

Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Thị Thu Vân chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị thành phố Đồng Nai có 50 đảng viên. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường, Đảng ủy nhà trường lãnh đạo thực hiện nghiêm việc triển khai học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận, kế hoạch… của Thành ủy và Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố.

Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị thành phố Đồng Nai Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Điểm sáng tạo của nhà trường trong việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên là tại các buổi chào cờ đầu tuần, Đảng ủy phân công các đồng chí chịu trách nhiệm triển khai các quy định, chỉ thị nghị quyết của Đảng gắn với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đến toàn thể viên chức, người lao động và học viên. Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của nhà trường, Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Phạm Thanh Hà trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, Thành ủy viên, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Nguyễn Thị Thu Vân ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy nhà trường từ sau sáp nhập đến nay đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt những kết quả tích cực. Đồng chí đề nghị, Đảng ủy nhà trường tiếp tục quan tâm công tác nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức trong nhà trường; phát huy dân chủ, tự phê bình và phê bình, tăng cường trách nhiệm nêu gương của cấp ủy viên và cán bộ lãnh đạo.

Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan Đảng thành phố Lê Thanh Tùng trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Hằng

Hiện nay, Ban Chấp hành Đảng bộ nhà trường còn khuyết cấp ủy viên, Đảng ủy nhà trường sớm có báo cáo, đề xuất phương án kiện toàn đúng quy định. Trong thời gian chưa kiện toàn đủ cấp ủy, thực hiện theo quy chế làm việc, phân công và thẩm quyền đã được xác lập; không để gián đoạn công việc. Những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, Đảng ủy nhà trường nên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề để tìm các giải pháp xây dựng Đảng bộ tốt hơn.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026. Các nội dung tồn đọng phải có người phụ trách và thời hạn khắc phục cụ thể.

Gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng Trường Chính trị. Phát huy thế mạnh của đội ngũ giảng viên trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; cập nhật nghị quyết mới vào chương trình giảng dạy.

Những vấn đề nhà trường còn vướng mắc về kế hoạch mở lớp, phối hợp triển khai Đề án số 08-ĐA/TU xây dựng Trường Chính trị chuẩn mức 2 giai đoạn 2026-2030; chế độ chính sách..., nhà trường cần phân nhóm vấn đề để nội dung nào thuộc thẩm quyền thì chủ động giải quyết; nội dung nào vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét và phối hợp các cơ quan liên quan của thành phố giải quyết.