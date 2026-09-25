Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giao ban quý III năm 2026

Sáng 25-9, đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ (KH-CN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị giao ban quý III năm 2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa. Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Xuân Trường - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Phong phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Hồ Xuân Trường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã công bố Quyết định số 735, ngày 24-8-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công, kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo, theo đó Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo; Quy định số 13, ngày 4-9-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo; Quyết định số 12, ngày 4-9-2026 của Ban Chỉ đạo về ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo.

Đồng thời, hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh trong quý III năm 2026 và sơ kết kế hoạch hành động 100 ngày về xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Theo đó, trong quý III, việc triển khai Nghị quyết số 57 được Ban Chỉ đạo và các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến tổ chức thực hiện. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 163/256 nhiệm vụ Trung ương giao; hoàn thành 39/160 nhiệm vụ phát triển KH-CN, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số năm 2026. Triển khai thực hiện Kế hoạch số 11 về đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số, đến nay đã hoàn thành 16/53 nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, tỉnh đã vận hành chính thức Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp văn bản Đảng; vận hành thử nghiệm và mở rộng toàn tỉnh Hệ thống quản lý điều hành văn bản (V-Office); đưa vào khai thác ứng dụng IOC Khánh Hòa trên thiết bị di dộng; triển khai thí điểm nền tảng số dùng chung cấp xã tại 64 xã, phường. Công tác an ninh mạng được tăng cường; dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp được đẩy mạnh. Cùng với đó, HĐND tỉnh đã ban hành 3 nghị quyết về nguồn lực tài chính, hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghệ số và thu hút nhân lực chất lượng cao; UBND tỉnh tiếp tục cụ thể hóa bằng các quyết định, đề án và danh mục nhiệm vụ, tạo thêm cơ sở để tổ chức thực hiện…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các nhiệm vụ phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện, góp phần đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong thời gian tới.

Các đồng chí: Trần Phong, Hồ Xuân Trường, Nguyễn Việt Hùng chứng kiến đại diện Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đã ký kết biên bản bàn giao nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Phong đánh giá cao sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo và các cấp, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 48 của Tỉnh ủy. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Trần Phong đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết có liên quan đến công tác phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý dứt điểm kế hoạch hành động 100 ngày và các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng, dữ liệu; tập trung hoàn thành khung kiến trúc số, cổng dữ liệu mở và các dự án đã được bố trí nguồn lực. Cùng với đó, rà soát, bố trí nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số phù hợp tại cấp xã; tăng cường đào tạo kỹ năng số, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và an toàn thông tin; thực hiện đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Phong đề nghị Công an tỉnh tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Thường trực; tham mưu kiện toàn tổ công tác, tổ giúp việc; bảo đảm việc chuyển giao, tiếp nhận vai trò Cơ quan Thường trực và kiện toàn tổ chức, thể chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đồng bộ, đúng thời hạn, không làm gián đoạn công tác chỉ đạo, điều hành; hoàn thiện danh mục nhiệm vụ trọng tâm, cập nhật đầy đủ đầu mối, thời hạn, sản phẩm và cơ chế theo dõi; thường xuyên theo dõi, cập nhật, xác định rõ nhiệm vụ đúng tiến độ, chậm tiến độ và có nguy cơ chậm.

Đồng chí Trần Phong đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục chủ trì triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, tập trung vào điều hành tác nghiệp, thủ tục hành chính của Đảng, Sổ tay Đảng viên điện tử, số hóa hồ sơ, dữ liệu, an toàn thông tin và khai thác các nền tảng dùng chung; phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất liên thông đồng bộ kết quả xử lý công việc trên các hệ thống điều hành tác nghiệp với việc đánh giá KPI cho cán bộ, công chức toàn tỉnh…