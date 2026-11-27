Quang cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC).

Đồng chí Bùi Minh Tuấn, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tháng 11/2026.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện 5 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo, xử lý giải quyết, các vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc do Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trong đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra, giám sát do đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNLPTC làm trưởng đoàn về tình hình, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTNLPTC trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tích cực, chủ động tham mưu Tổ công tác 48 của tỉnh rà soát, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài; tiếp nhận đơn, thư gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp công dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị tỉnh năm 2026; kế hoạch triển khai thực hiện vị trí việc làm; triển khai số hóa hồ sơ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo kết quả tự kiểm tra và triển khai các nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; xác minh tài sản, thu nhập đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống TNLPTC; phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ 6, ban hành 13 nghị quyết. MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia đóng góp ý kiến đối với 27 dự thảo luật, 29 dự thảo Nghị quyết của HĐND, các quy định, quyết định của UBND cùng cấp; triển khai công tác giám sát theo chương trình, kế hoạch; tổ chức 9 hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan công an, quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tinh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Huy Tuấn yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTNLPTC. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lặp, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền; thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng chí yêu cầu HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời kiến nghị xử lý tồn tại, hạn chế được phát hiện qua giám sát. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác PCTNLPTC. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ, phong toả tài khoản thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với công tác quản lý tài sản công, đồng chí giao UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy; hoàn thành xử lý đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn đến nay chưa có phương án xử lý hoặc chưa đưa vào khai thác, sử dụng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát, các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tham mưu triển khai nhiệm vụ của Tổ công tác 48; chuẩn bị nội dung, tài liệu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân; trực đường dây nóng của Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.