Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp thường kỳ tháng 10

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Quỳnh, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo; các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh án Toà án nhân dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số cơ quan liên quan.

Theo báo cáo tại hội nghị, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện 5 cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch. Tiếp tục chỉ đạo, xử lý giải quyết các vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc do Đoàn kiểm tra, giám sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý.

Ban Nội chính Tỉnh ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cung cấp thông tin, tài liệu các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; góp ý vào Đề án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực” và Đề án “Kết nối, liên thông, chia sẻ thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác ngành Nội chính Đảng”. Tích cực, chủ động tham mưu Tổ công tác 512 rà soát, đôn đốc xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh; Tổ công tác 48 rà soát, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, kéo dài; tiếp nhận đơn, thư gửi đến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo; tham mưu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp dân.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2027, giai đoạn 2027-2030. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn giám sát thường xuyên của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phối hợp tham mưu tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

HĐND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 6; tổ chức 22 lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2026-2031. MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia đóng góp ý kiến đối với 11 dự thảo luật; ban hành các văn bản triển khai về công tác giám sát, phản biện xã hội và đối thoại.

UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện phương án khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo rà soát, phân loại, xử lý các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài; rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo có tính chất phức tạp trên địa bàn, thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cơ quan Công an, Quân sự tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo…

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền trong thời gian tới tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao chất lượng, trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của đảng viên đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền các cấp. Thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có thẩm quyền.

HĐND các cấp, MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục triển khai chương trình, kế hoạch giám sát bảo đảm tiến độ, chất lượng; kịp thời kiến nghị xử lý tồn tại, hạn chế được phát hiện qua giám sát. Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời áp dụng các biện pháp kê biên, tạm giữ, phong toả tài khoản thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài chưa được thanh tra; rà soát, phân loại các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí trên địa bàn tỉnh, tập trung tháo gỡ, xử lý theo thẩm quyền.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Tổ Công tác 48 và 512; chuẩn bị nội dung, tài liệu giúp đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ tiếp dân; trực đường dây nóng của Tỉnh ủy; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát đưa các vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; xây dựng quy định về kiểm soát quyền lực ở cấp xã; thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra.