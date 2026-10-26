Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Cà Mau họp đánh giá công tác tháng 10/2026

Các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (giữa); Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ (bên trái); Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe báo cáo kết quả kiểm tra việc bố trí cấp phó và tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức tại 5 cấp uỷ, tổ chức đảng; báo cáo về việc truy tố đối với vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; tình hình, kết quả hoạt động tháng 10/2026 và tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc.

Thường trực Ban Chỉ đạo xem xét tờ trình đề xuất kết thúc theo dõi một vụ án thuộc diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo theo dõi, đôn đốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, báo cáo về tình hình truy tố đối với vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

Trên cơ sở các báo cáo, Thường trực Ban Chỉ đạo tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, rà soát tiến độ giải quyết từng vụ án, vụ việc, xem xét các nội dung liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc xử lý. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh./,