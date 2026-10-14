Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo

Sáng 14/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Hội nghị giao ban công tác quý III năm 2026 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4; tiếp tục xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiểm soát quyền lực; chủ động phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: PV.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới việc ban hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện. Thực hiện nghiêm Kết luận 226 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, cần tiếp tục giảm hội họp, giảm báo cáo, tích hợp tối đa các văn bản, các cuộc họp nếu có nội dung tương đồng, liên thông, nhất là các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện.

Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục hoàn thiện, ban hành Quy định về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; ứng dụng phần mềm đánh giá cán bộ thống nhất trong toàn Đảng, góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở.

Thường trực Ban Bí thư cũng lưu ý nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, cải cách thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực thi. Tiếp tục xử lý tình trạng chồng chéo, nợ đọng văn bản; kiểm soát chặt việc phát sinh thủ tục, điều kiện kinh doanh không cần thiết; nâng cao chất lượng tổ chức thi hành pháp luật và trách nhiệm người đứng đầu. Các địa phương phải chủ động cụ thể hóa cho phù hợp với điều kiện cụ thể, tình hình thực tiễn.

Về phát triển kinh tế - xã hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10%; đặc biệt nâng cao chất lượng tăng trưởng, củng cố nội lực và năng lực tự chủ của nền kinh tế. Phát triển doanh nghiệp trong nước, nhất là các ngành công nghiệp hỗ trợ, năng lực công nghệ và liên kết chuỗi cung ứng. Tiến hành kiểm tra, đánh giá thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ để có giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Tạo đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, gắn với quy hoạch, lợi thế so sánh và liên kết vùng; triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong giải quyết kiến nghị, yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét, xử lý từng vấn đề cụ thể, không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; phát huy tinh thần chủ động, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, không để chậm trễ trong việc giải đáp, giải quyết các kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương.