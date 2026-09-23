Thường trực Ban Bí thư yêu cầu hoàn thiện bộ tiêu chí, quy trình đánh giá cán bộ

Chiều 23/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú - Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, chủ trì cuộc làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng nghe báo cáo tình hình, kết quả triển khai Hệ thống giám sát, điều hành thông minh và Hệ thống quản lý công việc, đánh giá cán bộ trên môi trường số.

Kết luận cuộc làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, trong giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV và các quyết sách lớn của Trung ương, yêu cầu đối với công tác nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo và theo dõi việc tổ chức thực hiện ngày càng cao. Vì vậy, hai hệ thống cần phục vụ trực tiếp việc nâng cao chất lượng tham mưu, cung cấp thông tin và tăng cường kỷ luật thực hiện nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: PV)

Đối với Hệ thống giám sát, điều hành thông minh, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần từng bước trở thành kênh thông tin tham khảo tin cậy, giúp lãnh đạo nắm nhanh tình hình, nhận diện những vấn đề cần quan tâm và theo dõi kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã giao.

Hệ thống cần làm nổi bật những biến động đáng chú ý, vấn đề mới phát sinh, nhiệm vụ chậm tiến độ và nội dung cần xin ý kiến. Các cảnh báo phải gắn với cơ quan chịu trách nhiệm và tình hình xử lý; tránh tình trạng cảnh báo nhiều nhưng không rõ đầu mối giải quyết.

Đối với Hệ thống quản lý công việc và đánh giá cán bộ, trước hết phải quản lý chặt chẽ quá trình giao, thực hiện và xác nhận kết quả nhiệm vụ. Công việc phải được giao đúng thẩm quyền, rõ người thực hiện, thời hạn, sản phẩm và trách nhiệm xác nhận.

“Dữ liệu trên hệ thống là thông tin, minh chứng hỗ trợ rất quan trọng đánh giá cán bộ, không thay thế việc nhận xét và quyết định của tập thể, người đứng đầu. Không đánh giá cán bộ một cách máy móc theo số lượng nhiệm vụ, số lượt sử dụng phần mềm hoặc trạng thái tự động của hệ thống”, Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Văn phòng Trung ương Đảng tập trung hoàn thiện phương pháp, bộ tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ. Phương pháp đánh giá phải tính đến tính chất, mức độ phức tạp của nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm, trách nhiệm và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

Cần phân biệt rõ nhiệm vụ chưa được cập nhật, nhiệm vụ có nguy cơ chậm, nhiệm vụ chậm tiến độ và nhiệm vụ đã quá hạn. Cảnh báo của phần mềm chỉ phục vụ theo dõi, đôn đốc; kết quả thực hiện phải được người giao nhiệm vụ hoặc cấp có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận. Sau đợt thí điểm, phải đánh giá khách quan mức độ phù hợp của quy trình, tiêu chí và kết quả chấm điểm; lấy ý kiến người sử dụng và kịp thời điều chỉnh trước khi xem xét triển khai rộng.