Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: TT)

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh bày tỏ vui mừng, vinh dự được đón đồng chí Vilay Lakhamphong cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đến thăm, làm việc tại thành phố Bắc Ninh; đồng thời gửi lời chúc sức khỏe, chúc chuyến thăm và làm việc của Đoàn tại Việt Nam nói chung, thành phố Bắc Ninh nói riêng thành công tốt đẹp.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào làm Trưởng đoàn, đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: XM)

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, gìn giữ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh luôn coi trọng quan hệ hợp tác, gắn bó với các địa phương của Lào, trong đó có tỉnh Houaphanh và tỉnh Xaysomboun.

Quan hệ giữa Bắc Ninh với các địa phương được vun đắp qua nhiều chuyến thăm, trao đổi đoàn, hoạt động giao lưu văn hóa và những chương trình hỗ trợ cụ thể trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân, củng cố tình đoàn kết giữa hai bên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh tiếp và làm việc với Đoàn. (Ảnh: XM)

Thành phố Bắc Ninh đã hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trường học, các công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa phương của nước bạn Lào với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Những công trình này thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự hỗ trợ thiết thực của Bắc Ninh đối với các địa phương bạn của Lào. Các hoạt động hợp tác tiếp tục được duy trì thông qua những chuyến thăm, làm việc giữa lãnh đạo hai bên.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác của Lào; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Thái khẳng định, thành phố Bắc Ninh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Houaphanh và tỉnh Xaysomboun triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, tập trung vào những chương trình, dự án đã thống nhất, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu, giáo dục, đào tạo và hoạt động hỗ trợ trực tiếp đời sống nhân dân.

Đoàn đã tới tham quan thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc. (Ảnh: TT)

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và thành phố Bắc Ninh dành cho Đoàn; khẳng định chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào tiếp tục được củng cố, phát triển thực chất, hiệu quả.

Đồng chí đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Ninh đạt được trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đặc biệt, đồng chí ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, sự phát triển công nghiệp và những kết quả trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh. (Ảnh: TT)

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh với các địa phương của Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của thành phố trong đào tạo nguồn nhân lực, trao đổi kinh nghiệm và đầu tư các công trình hạ tầng phục vụ đời sống nhân dân.

Đồng chí mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã tới tham quan thực tế Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc.