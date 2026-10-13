Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2026.
Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 16/10/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-se-tham-chinh-thuc-viet-nam-post994843.html