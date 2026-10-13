Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thực hiện các nguyên tắc hiến định, Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, dân chủ, công bằng và văn minh. Để người dân thực sự thụ hưởng quyền tín ngưỡng và tôn giáo của mình và cơ quan nhà nước thực thi đúng trách nhiệm, các quy định pháp luật liên quan phải trở thành quy trình minh bạch, dễ hiểu và thống nhất từ Trung ương đến cơ sở.