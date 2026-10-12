Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/10/2026.

Đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Truyền thống đoàn kết, gắn bó đặc biệt

Bộ Ngoại giao cho biết quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bắt nguồn từ sự gắn bó trong phong trào cách mạng Đông Dương, được hình thành, tôi luyện qua quá trình đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc và tiếp tục phát triển trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong là những người đặt nền móng, vun đắp quan hệ đoàn kết chiến đấu giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Hiện nay, quan hệ giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng ta là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược và nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Lào. Hai Đảng duy trì trao đổi đoàn cấp cao, thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi lý luận, kinh nghiệm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phối hợp chỉ đạo triển khai các thỏa thuận cấp cao và định hướng hợp tác giữa hai nước.

Cơ chế hợp tác giữa hai Đảng được triển khai thông qua các cuộc gặp cấp cao, hội đàm, hội nghị giữa hai Bộ Chính trị, các cuộc làm việc giữa lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của hai Đảng và hoạt động trao đổi giữa các tổ chức đảng ở địa phương. Hai bên thường xuyên phối hợp trong công tác xây dựng Đảng, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu lý luận, tuyên truyền về truyền thống quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế - xã hội, quản lý nhà nước và hội nhập quốc tế.

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào diễn ra trong tháng 01/2026 đã tạo cơ sở quan trọng để hai Đảng tiếp tục xác định những định hướng lớn cho quan hệ song phương trong giai đoạn phát triển mới.

Ngày 26/1/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã hội đàm và đồng chủ trì Hội nghị thông báo kết quả Đại hội XII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại Thủ đô Hà Nội. Hai bên khẳng định tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, tăng cường trao đổi chiến lược và thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được.

Định hướng quan hệ trong thời gian tới

Trong giai đoạn tiếp theo, hai Đảng nhất quán coi trọng việc giữ gìn, củng cố và phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; xác định đây là tài sản vô giá của hai dân tộc, cần được các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân hai nước kế thừa, bảo vệ và phát huy. Trên cơ sở những định hướng chiến lược đã thống nhất, hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Đảng, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Đảng và quản lý đất nước, tăng cường hợp tác đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý của Lào.

Hai bên đồng thời chú trọng phát huy vai trò lãnh đạo của hai Đảng trong thúc đẩy hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai những dự án hợp tác trọng điểm; tăng cường kết nối hạ tầng, giao thông, năng lượng và thương mại, góp phần nâng cao tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế. Hai Đảng cũng tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, giữ vai trò trung tâm trong việc hoạch định đường lối chính trị, định hướng phát triển đất nước và lãnh đạo hệ thống chính trị Lào.