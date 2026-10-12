Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp thăm Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamfong chủ trì lễ đón Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, khi ông dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Lào vào tháng 4/2026. (Nguồn: TTXVN)

Nhận lời mời của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Vilay Lakhamfong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/10.

Chuyến thăm tiếp nối các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao sôi nổi giữa hai nước trong thời gian qua. Trước đó vào tháng 4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã có chuyến thăm chính thức Lào theo lời mời của ông Vilay Lakhamphong.

Quan hệ giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam là nền tảng chính trị, định hướng chiến lược và nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển của quan hệ Việt Nam - Lào.

Theo Bộ Ngoại giao, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp, việc củng cố quan hệ chính trị, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất và tăng cường gắn kết chiến lược giữa hai Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là cơ sở để tiếp tục phát triển quan hệ Việt Nam - Lào theo phương châm “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi nước trong giai đoạn mới, vì lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.