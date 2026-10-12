Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 12/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học Đổi mới phương thức truyền thông về Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, doanh nghiệp viễn thông và các đơn vị liên quan.