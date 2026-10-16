Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Vilay Lakhamphong làm Trưởng đoàn đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Hồng Thái tiếp và làm việc với đoàn.

Các đại biểu tham quan Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đánh giá cao việc đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dành thời gian khảo sát thực tế tại cơ sở, tìm hiểu kinh nghiệm vận hành hệ thống chính trị cấp xã và mô hình quản lý hành chính tinh gọn, hiện đại. Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội Bắc Ninh, chia sẻ việc Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra không gian và động lực phát triển mới; đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn trong xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố Bắc Ninh mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các địa phương, đối tác của Lào; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Xaysomboun và tỉnh Houaphanh triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030, tập trung vào những chương trình, dự án đã thống nhất, nhất là các công trình hạ tầng thiết yếu, giáo dục, đào tạo và hoạt động hỗ trợ trực tiếp đời sống nhân dân.

Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa thành phố Bắc Ninh với các địa phương của Lào, đồng chí Vilay Lakhamphong mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng Đảng, tổ chức và vận hành chính quyền địa phương, ứng dụng công nghệ số và phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, phối hợp triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hợp tác trong thời gian tới góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào ngày càng hiệu quả, đi vào chiều sâu.

*Trước đó, đoàn công tác cùng các lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan thực tế Trung tâm phục vụ hành chính công phường Kinh Bắc.