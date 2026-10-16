Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Chiều 16/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-16/10, theo lời mời của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú.

Trong thời gian thăm Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến đồng chí Vilay Lakhamphong.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì lễ đón, hội đàm và tiệc chiêu đãi đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Lào thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này, hai Thường trực Ban Bí thư hai Đảng đã chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương Đảng hai nước.

Tại các cuộc tiếp, hội kiến và hội đàm, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam hoan nghênh đồng chí Vilay Lakhamphong, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sang thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước đang tích cực triển khai Nghị quyết của mỗi Đảng; các thỏa thuận cấp cao, tiếp tục triển khai hiệu quả và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đạt được trong thời gian qua, nhất là những kết quả đạt được trong việc tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào trong 9 tháng của năm 2026, hoàn thành kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Việt Nam đồng thời tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và với đường lối đổi mới toàn diện, đất nước, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, ổn định, thống nhất và phồn vinh.

Lãnh đạo Việt Nam khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, phát triển quan hệ Việt Nam-Lào; coi đây là mối quan hệ có ý nghĩa đặc biệt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc; Việt Nam và Lào luôn kề vai sát cánh, chia sẻ những khó khăn, hỗ trợ nhau trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đồng chí Vilay Lakhamphong bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm chính thức Việt Nam trên cương vị mới; cảm ơn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết, thắm tình đồng chí anh em. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thời gian qua; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, Việt Nam sẽ tiếp tục giành nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trên tất cả lĩnh vực.

Trong không khí hữu nghị, chân thành, thắm tình đồng chí, anh em, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi sâu rộng về quan hệ Việt Nam-Lào và thống nhất các phương hướng, biện pháp nhằm tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của mỗi nước trong giai đoạn mới.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong đã hội kiến với Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong cũng đến thăm và làm việc tại thành phố Bắc Ninh./.