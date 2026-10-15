Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Vilay Lakhamphong. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)