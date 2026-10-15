Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai văn phòng Trung ương
Sáng 15/10, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác về Đề án chuyển đổi số giữa Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng Lào.
Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-va-thuong-truc-ban-bi-thu-trung-uong-dang-nhan-dan-cach-mang-lao-chung-kien-le-trao-van-kien-hop-tac-giua-hai-van-phong-trung-uong-post1142118.vnp