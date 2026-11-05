Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Đà Nẵng

Ngày 5/11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đảng viên Phan Thị Truy (Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải, TP Đà Nẵng).

Theo Quyết định 502-QĐ/TW ngày 26/10/2026, Ban Bí thư quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7/11/2026, cho bà Phan Thị Truy (sinh ngày 10/1/1926, quê quán xã Thăng An, TP Đà Nẵng).

Đảng viên Phan Thị Truy đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Đà Nẵng

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng Đảng viên Phan Thị Truy được đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; đồng thời trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự nghiệp cách mạng. Thường trực Ban Bí thư chúc bà mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, con cháu.

Đại diện gia đình Đảng viên Phan Thị Truy bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Đà Nẵng; tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Bà Phan Thị Truy vào Đảng ngày 12/6/1948, được công nhận Đảng viên chính thức ngày 30/12/1948, tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 11/1944, là đoàn viên Thanh niên cứu quốc, sau đó đảm nhiệm công tác thanh niên, dân quân tại thôn 3, Lạc Câu, Thăng Bình. Từ tháng 6/1946, bà làm Bí thư Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc xã Thăng An, cán bộ phụ nữ huyện Thăng Bình. Trong những năm kháng chiến, bà đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ về dân vận, phụ nữ; từng là Huyện ủy viên, Trưởng ban Giao bưu huyện Thăng Bình. Từ tháng 1/1958 đến tháng 5/1964, bà bị địch bắt giam. Sau khi ra tù, bà tiếp tục hoạt động, đảm nhiệm các nhiệm vụ về dân vận, phụ vận và đấu tranh chính trị; sau đó công tác tại Ban Phụ vận Khu 5. Trong thời gian điều trị, học tập ở miền Bắc, bà tiếp tục tham gia công tác Đảng tại đơn vị. Đầu năm 1975, bà trở lại công tác phụ vận tại Khu 5. Nghỉ hưu từ tháng 6/1976, bà tiếp tục tham gia công tác địa phương trên các lĩnh vực Mặt trận, phụ nữ, chữ Thập đỏ, công tác chi bộ và hoạt động liên lạc tù yêu nước.