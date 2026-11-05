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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng tại Đà Nẵng

Sáng 05/11/2026, tại Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải.

Báo VietnamPlus
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Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 cho đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chúc mừng đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 và chúc mừng đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huy hiệu 80 năm tuổi đảng đợt 07/11/2026 và chúc mừng đồng chí Phan Thị Truy, đảng viên Chi bộ An Nhơn 1, Đảng bộ phường An Hải. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-tai-da-nang-post1146281.vnp