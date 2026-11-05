Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho Đảng viên phường An Hải TP Đà Nẵng

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng Lê Ngọc Quang.

Ngoài ra còn có các thành viên đoàn công tác Trung ương; đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy; Thường trực Đảng ủy phường An Hải, cấp ủy chi bộ khu dân cư và gia đình bà Phan Thị Truy.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thăm hỏi bà Phan Thị Truy. Ảnh: Nguyễn Tú.

Theo Quyết định số 502-QĐ/TW ngày 26/10/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Truy (100 tuổi, quê quán xã Thăng An, TP Đà Nẵng).

Bà Phan Thị Truy tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 11/1944, là đoàn viên Thanh niên cứu quốc, sau đó đảm nhiệm công tác thanh niên, dân quân tại thôn 3, Lạc Câu, Thăng Bình. Từ tháng 6/1946, bà làm Bí thư Ban Chấp hành Phụ nữ cứu quốc xã Thăng An, cán bộ phụ nữ huyện Thăng Bình.

Trong những năm kháng chiến, bà đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ về dân vận, phụ nữ; từng là Huyện ủy viên, Trưởng ban Giao bưu huyện Thăng Bình. Từ tháng 1/1958 đến tháng 5/1964, bà bị địch bắt giam.

Sau khi ra tù, bà tiếp tục hoạt động, đảm nhiệm các nhiệm vụ về dân vận, phụ vận và đấu tranh chính trị; sau đó công tác tại Ban Phụ vận Khu 5. Trong thời gian điều trị, học tập ở miền Bắc, bà tiếp tục tham gia công tác Đảng tại đơn vị. Đầu năm 1975, bà trở lại công tác phụ vận tại Khu 5.

Bà nghỉ hưu từ tháng 6/1976, sau đó tiếp tục tham gia công tác địa phương trên các lĩnh vực Mặt trận, phụ nữ, chữ thập đỏ, công tác chi bộ và hoạt động liên lạc tù yêu nước.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng đảng viên Phan Thị Truy đón nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng; trân trọng ghi nhận những đóng góp của bà đối với sự nghiệp cách mạng; đồng thời chúc bà mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình, con cháu.

Đại diện gia đình Đảng viên Phan Thị Truy đã bày tỏ niềm xúc động, trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Đà Nẵng; đồng thời nguyện tiếp tục phát huy truyền thống gia đình, giáo dục con cháu giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tích cực đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.