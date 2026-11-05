Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Thị Truy

Cùng dự có đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng gắn Huy hiệu và trao giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Truy

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trân trọng gắn Huy hiệu và trao Giấy chứng nhận 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Phan Thị Truy. Đồng thời, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của đảng viên và gia đình, bày tỏ sự trân trọng, tri ân đối với những đóng góp, cống hiến của đồng chí trong suốt chặng đường hoạt động cách mạng.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, hy sinh và cống hiến bền bỉ của người đảng viên cho sự nghiệp cách mạng. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân đồng chí Phan Thị Truy và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi sức khỏe đồng chí Phan Thị Truy

Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn đảng viên Phan Thị Truy tiếp tục sống vui, sống khỏe, phát huy phẩm chất cách mạng, là tấm gương sáng về lòng trung thành, tinh thần kiên trung và ý chí phấn đấu để các thế hệ con cháu, cán bộ, đảng viên thành phố học tập, noi theo; qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Đà Nẵng ngày càng phát triển.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang chúc mừng đồng chí Phan Thị Truy

Đại diện gia đình đồng chí Phan Thị Truy bày tỏ niềm xúc động, vinh dự và tự hào khi được đón nhận tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống gia đình, noi gương thế hệ đi trước, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Công Hạnh