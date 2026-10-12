Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri thành phố Đà Nẵng trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng: Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng; Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên; Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; Phan Duy Anh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Trần Mạnh Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần HTV Giải pháp Blockchain, giảng viên Trường đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo thành phố; đại diện lãnh đạo, cử tri các sở, ban, ngành; cử tri các phường: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Hải, Sơn Trà, và cử tri các đơn vị vũ trang đóng trên địa bàn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Thể hiện trách nhiệm đại biểu Quốc hội

Báo cáo nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, đồng chí Nguyễn Duy Minh thông tin, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến tổ chức từ 17/10 đến 20/11/2026.

Tại kỳ họp này, Quốc hội tập trung công tác lập pháp, xem xét thông qua nhiều quyết sách quan trọng tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn về pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; hoàn thiện hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học-công nghệ và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Duy Minh báo cáo nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Quốc hội dự kiến xem xét cho ý kiến và thông qua 45 dự án luật; nhiều văn bản quy phạm pháp luật; xem xét, cho ý kiến về các vấn đề kinh tế- xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Về kết quả hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng từ tháng 5/2026 đến nay, đồng chí Nguyễn Duy Minh cho biết, tham dự Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, các đại biểu trong Đoàn tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm, với 86 lượt ý kiến phát biểu. Các ý kiến góp ý của Đoàn tập trung vào các dự án luật, nghị quyết lớn.

Đoàn đã tiến hành và tham gia các hoạt động giám sát, khảo sát và báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn, trong đó có công tác quản lý và vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn; quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Từ 1/5 đến ngày 30/9/2026, Đoàn đã nhận 155 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; đã chuyển 49 đơn (đạt tỷ lệ 32%), hướng dẫn trả lời 17 đơn (đạt tỷ lệ 11%), lưu theo dõi 89 đơn (đạt tỷ lệ 57%); đã nhận được kết quả trả lời 32 đơn (đạt tỷ lệ 65%) trong tổng số 49 văn bản chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Các đại biểu cử tri dự hội nghị.

Sau Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 2.650 cử tri các phường, xã và đoàn viên, công nhân lao động. Đến nay, Đoàn đã nhận được kết quả giải quyết, trả lời đối với 121/121 ý kiến, đạt tỷ lệ 100%; các kết quả trả lời đã được Đoàn tổng hợp, thông tin đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các xã, phường và Liên đoàn Lao động thành phố để phối hợp thông tin đến cử tri biết, theo dõi và giám sát.

Ý kiến tâm huyết và sự đồng hành của cử tri

Tại hội nghị, 16 lượt ý kiến cử tri bày tỏ quan tâm các vấn đề liên quan trực tiếp đời sống nhân dân, phát triển kinh tế-xã hội, đất đai, đầu tư, hạ tầng, an sinh xã hội, cải cách hành chính… cũng như những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương.

Quan tâm chất lượng dạy và học theo hướng thực chất, cử tri Vũ Tiến Dũng, tổ 20 Thạch Thang, Hải Châu, phường Hải Châu 1 đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tập trung nâng cao đời sống, tiền lương và chất lượng đội ngũ nhà giáo; bảo đảm tính ổn định, thống nhất về kiến thức cốt lõi trong chương trình giáo dục, trong đó dành vị trí đặc biệt cho môn lịch sử, coi đây là một nội dung quan trọng trong giáo dục truyền thống, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân của thế hệ trẻ.

Bày tỏ lo lắng về tình hình quản lý kinh doanh hàng hóa trực tuyến, nhất là các sản phẩm liên quan sức khỏe người tiêu dùng, cử tri Lê Văn Bình, tổ 46 Hòa Cường Nam, phường Hòa Cường đề nghị các cơ quan rà soát, sửa đổi và bổ sung các quy định pháp luật liên quan theo hướng tăng nặng mức xử phạt hành chính đối với hành vi kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc trên không gian mạng, nhất là các hành vi cố tình quảng cáo, mua bán trực tuyến các sản phẩm liên quan trực tiếp sức khỏe người tiêu dùng; siết chặt quy định về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý đối với các cá nhân, người nổi tiếng quảng cáo sai lệch về sản phẩm, có hành vi tiếp tay cho hàng giả.

Thay mặt tổ dân phố An Hòa 2, phường An Hải, cử tri Bùi Thụy Phương kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực phù hợp cho công tác phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống thiên tai và bảo vệ môi trường; đầu tư, nâng cấp hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai, hệ thống thoát nước, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, nhất là tại các khu dân cư đông người; xây dựng phương án xử lý kịp thời đối với các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của nhân dân.

Nêu vấn đề, Nhà nước đã đầu tư ngân sách rất lớn cho việc chống ngập ở các thành phố, nhưng theo cử tri Nguyễn Văn Thịnh, Tổ 12 Thanh Bình, phường Hải Châu, hiện nay có tình trạng cứ mưa to là gây ngập, tắc đường, nhất là ở các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... ảnh hưởng rất lớn việc đi lại, sinh hoạt của người dân, gây tốn kém và lãng phí cho xã hội. Đề nghị làm rõ hiệu quả đầu tư cho việc chống ngập; nguyên nhân và giải pháp khắc phục.

Một số cử tri mong muốn bổ sung tiêu chí đánh giá hiệu quả chuyển đổi số và cải cách hành chính; cần làm rõ chuyển đổi số đã giúp người dân tiết kiệm được bao nhiêu thời gian, giảm bao nhiêu thủ tục phải kê khai; đề nghị nghiên cứu một thước đo mới về mức độ hài lòng của người dân đối với nền hành chính ...

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua. Cụ thể, GRDP tăng 10,31%, riêng quý III tăng 11,83%; thu ngân sách đạt 71,5 nghìn tỷ đồng, vượt 7,7% dự toán năm. Thành phố tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài; đã xử lý được 1.986/2.035 dự án, đạt 97,6%, đồng thời, tiếp tục rà soát, đưa 357 dự án vào danh mục để tập trung tháo gỡ.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội 9 tháng qua của thành phố.

Theo Bí thư Thành ủy, vẫn còn nhiều việc phải tiếp tục giải quyết: Giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, quy hoạch còn vướng mắc; tiến độ một số công trình còn chậm; hạ tầng đô thị, trường học, cơ sở y tế ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của bà con để kịp thời chấn chỉnh những việc làm chưa tốt.

Về giải đáp các vấn đề tồn tại mà cử tri đặt ra, đồng chí khẳng định, sau hơn 1 năm thực hiện, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đã đi vào ổn định, tuy nhiên, ở một số nơi, việc giải quyết công việc cho người dân còn chậm. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí và hướng dẫn nghiệp vụ cho cấp xã, phường; giảm thủ tục rườm rà, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc phải lên cấp thành phố để giải quyết những việc đã phân cấp cho cơ sở. Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương rà soát đầy đủ từng kiến nghị thuộc thẩm quyền, xác định rõ cơ quan chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết.

(Thông tin tiếp tục được cập nhật)