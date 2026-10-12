Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại thành phố Đà Nẵng. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước giai đoạn mới. 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội cả nước có nhiều chuyển biến tích cực, tăng trưởng kinh tế đạt trên 9%. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại và dịch vụ tiếp tục khởi sắc.

Thông tin về Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Theo đồng chí Trần Cẩm Tú, cùng với tiếp tục hoàn thiện thể chế, yêu cầu quan trọng là nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện. Các chủ trương, chính sách phải được triển khai nhanh chóng, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian và kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.

Cử tri Vũ Tiến Dũng (phường Hải Châu) TP Đà Nẵng nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Đà Nẵng, đồng chí Trần Cẩm Tú cho biết, sau khi mở rộng không gian phát triển, TP Đà Nẵng có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, logistics, du lịch, dịch vụ, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ trở thành động lực khi có cơ chế phù hợp, quản trị tốt và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị TP Đà Nẵng chủ động nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất cách làm mới.

Đối với đất đai, tài sản công và các dự án tồn đọng cần xử lý đúng pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản Nhà nước, tránh kéo dài vướng mắc gây lãng phí nguồn lực.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chia sẻ với những băn khoăn của cử tri về khối lượng công việc ở cơ sở lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy không chỉ là giảm đầu mối, mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, rõ trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phục vụ nhân dân tốt hơn. Thước đo cuối cùng là người dân đi lại ít hơn, thủ tục nhanh hơn, kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị TP Đà Nẵng rà soát, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc; bảo đảm nguồn lực tương xứng với địa bàn, dân số và khối lượng công việc. Phân cấp, phân quyền phải đi đôi với bố trí con người, nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm; việc gì cơ sở giải quyết được thì phải để cơ sở giải quyết, không để người dân phải đi nhiều nơi.

Đối với những bất cập phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, cần đánh giá khách quan từ thực tiễn; mạnh dạn phân cấp những việc đã rõ, kịp thời tháo gỡ những vấn đề còn vướng và sửa đổi những quy định chưa phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục đổi mới công tác tuyển chọn, bố trí, đào tạo và đánh giá cán bộ theo phẩm chất, năng lực, uy tín, kết quả công việc; tạo điều kiện để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trên cơ sở tuân thủ pháp luật, kiểm soát quyền lực và bảo đảm trách nhiệm giải trình.

Đồng chí Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo đồng chí Trần Cẩm Tú, yếu tố quyết định phát triển nhanh, bền vững vẫn là con người, tri thức và năng lực đổi mới sáng tạo. TP Đà Nẵng cần chuyển từ ứng dụng công nghệ đơn lẻ sang đổi mới phương thức quản trị, khai thác dữ liệu, nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ công; tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, thử nghiệm cách làm mới và tổng kết thực tiễn để đóng góp vào quá trình hoàn thiện chính sách chung.

Nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng phải gắn với nâng cao đời sống nhân dân, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu thành quả phát triển cần được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe, nhà ở, môi trường sống và dịch vụ công tốt hơn.

Đối với Đà Nẵng, phát triển nhanh phải đi đôi với bền vững, gắn tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn chất lượng sống. Tốc độ phát triển càng cao thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân càng phải được nâng lên tương xứng; môi trường sống và sự an toàn của người dân là những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị TP Đà Nẵng tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục, y tế và an sinh xã hội. Trong đó, cần quy hoạch trường, lớp phù hợp với biến động dân số, bảo đảm đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng giáo dục thực chất và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Đối với lĩnh vực y tế, TP Đà Nẵng phải củng cố y tế cơ sở, đưa nhân lực chuyên môn về tuyến dưới, tăng cường kết nối giữa các tuyến bằng công nghệ và dữ liệu; thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.