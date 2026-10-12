Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại TP. Đà Nẵng - Ảnh: TTXVN

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Đà Nẵng Lê Ngọc Quang; Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà…

Nâng cao chất lượng giáo dục, an sinh xã hội và hiệu quả hành chính công

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng, báo cáo những nội dung Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Quang Bửu đã trực tiếp giải trình các vấn đề trọng tâm như: Hiện thành phố cơ bản bảo đảm đủ sách giáo khoa cho học sinh, đẩy mạnh Đề án nâng cấp trường lớp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nhà ở xã hội và duy trì khám sức khỏe miễn phí cho người dân.

Thành phố cũng tiếp tục củng cố chính quyền hai cấp, xử lý quỹ nhà đất dôi dư làm không gian công cộng; đồng thời quyết liệt xử lý tin nhắn/SIM rác, lừa đảo mạng, hàng giả và kéo giảm tai nạn giao thông.

Đặc biệt, Đà Nẵng duy trì và phát triển mô hình “Hành chính công chủ động” và ứng dụng “Đà Nẵng Smart City” (1,9 triệu tài khoản) làm kênh tiếp nhận, giải quyết phản ánh của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị TP. Đà Nẵng đã tiếp thu 16 lượt ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ cử tri, tập trung vào 8 nhóm vấn đề và 24 nhóm kiến nghị cụ thể; đồng thời đánh giá các ý kiến của cử tri rất tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn, cụ thể, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và phản ánh khá toàn diện những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm.

Đồng chí cho biết năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng trưởng kinh tế cả nước đạt trên 9%; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thương mại, dịch vụ tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đây là kết quả của sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

Quốc hội khóa XVI đã và đang triển khai một khối lượng công việc rất lớn. Kỳ họp thứ 2 sắp tới tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật. Pháp luật trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm quản lý mà phải thực sự kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng các nguồn lực, đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Cùng với hoàn thiện thể chế, theo Thường trực Ban Bí thư, điều quan trọng hơn là khâu tổ chức thực hiện. Hiện nay, nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách lớn đã được ban hành; một số điểm nghẽn về thể chế từng bước được tháo gỡ. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức thực hiện như thế nào để chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống nhanh hơn, hiệu quả hơn. Chủ trương đúng mà tổ chức thực hiện không tốt thì hiệu quả không cao. Chính sách tốt mà chậm đi vào cuộc sống thì người dân và doanh nghiệp vẫn còn khó khăn.

Vì vậy, theo đồng chí, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là nâng cao công tác tổ chức thực hiện, phải rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư cũng đã thông tin về Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TTXVN

Nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng trong thời gian qua. Trong 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 10,31%; riêng quý III tăng 11,83%. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận, cho thấy nền kinh tế thành phố đang duy trì đà tăng trưởng và có sự tăng tốc.

Các lĩnh vực du lịch, thương mại - dịch vụ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực; sản xuất công nghiệp, đầu tư và nhiều hoạt động kinh tế khác đang phục hồi và phát triển.

Thành phố sau khi mở rộng không gian phát triển có thêm nhiều tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, logistics, du lịch, dịch vụ, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực.

Đồng chí cho biết Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát huy tốt hơn tiềm năng, lợi thế. Nhưng đồng thời, thành phố cũng phải chủ động hơn nữa trong việc nhận diện điểm nghẽn, tổng kết thực tiễn và đề xuất những cơ chế, cách làm mới. Đặc biệt, đối với đất đai, tài sản công và các dự án còn tồn đọng, phải xử lý theo tinh thần đúng pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát tài sản nhà nước, nhưng cũng không để những khó khăn, vướng mắc kéo dài làm lãng phí nguồn lực phát triển.

Về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền cơ sở, cử tri phản ánh các nội dung như khối lượng công việc ở cơ sở rất lớn, thiếu cán bộ chuyên môn, có nơi bố trí chưa phù hợp, còn vướng về vị trí việc làm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ...

Chia sẻ với những băn khoăn đó của bà con cử tri, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, chúng ta phải xác định rõ mục tiêu của việc sắp xếp tổ chức bộ máy không phải đơn thuần là giảm đầu mối, giảm số lượng cơ quan, mà quan trọng hơn là xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Thước đo cuối cùng là: Người dân đi lại ít hơn, thủ tục nhanh hơn, kiến nghị được trả lời rõ ràng hơn.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố rà soát nghiêm túc, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc để báo cáo với cử tri.

Đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cần tiếp tục tổng hợp, đánh giá khách quan từ thực tiễn. Cái gì đã rõ, đã phù hợp thì mạnh dạn phân cấp; cái gì còn vướng thì phải kịp thời tháo gỡ; cái gì chưa phù hợp thì phải sửa đổi, hoàn thiện. Quan trọng nhất là không để những bất cập của bộ máy trở thành gánh nặng đối với người dân.

Đối với Đà Nẵng, theo đồng chí, phát triển nhanh phải đi cùng với phát triển bền vững; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội và giữ gìn chất lượng sống - một trong những giá trị quan trọng làm nên hình ảnh của thành phố. Theo đó, phát triển càng nhanh thì năng lực cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân phải phát triển tương xứng; môi trường sống và an toàn của người dân là một trong những thước đo quan trọng của chất lượng phát triển.

Đồng thời, thành phố phải tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả các chính sách của Đảng, Nhà nước và của thành phố đối với người dân. Về giáo dục, phải tiếp tục quan tâm quy hoạch trường, lớp phù hợp với biến động dân số; bảo đảm đội ngũ giáo viên; nâng cao chất lượng giáo dục thực chất; đồng thời, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri; nghiên cứu, xem xét thấu đáo, cụ thể từng vấn đề, phân loại rõ thẩm quyền, xác định rõ cơ quan, người chịu trách nhiệm, thời hạn xử lý, theo dõi, giám sát đến cùng việc giải quyết và phải thông tin kết quả giải quyết cho cử tri.

Thường trực Ban Bí thư mong cử tri tiếp tục phát huy quyền giám sát của nhân dân; đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, với sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Đà Nẵng tiếp tục phát huy tốt những tiềm năng, lợi thế mới; vượt qua khó khăn, thách thức; tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, bền vững, trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của đất nước./.