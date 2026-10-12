Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Quang; Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Đại tá Nguyễn Đại Đồng; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh cùng các ĐBQH; lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành và địa phương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng tại buổi tiếp xúc cử tri

Thông tin tại hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI dự kiến diễn ra từ ngày 17/10 đến 20/11, chia thành hai đợt. Quốc hội sẽ tập trung xem xét, cho ý kiến và thông qua gần 45 dự án luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng; đồng thời thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách nhà nước và thực hiện chức năng giám sát.

Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức thiết

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Tại hội nghị, cử tri Đà Nẵng phản ánh nhiều vấn đề liên quan đến các lĩnh vực giáo dục, y tế, chống ngập, kiểm soát hàng giả trên không gian mạng và nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Thông tin về việc giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng Lê Ngọc Quang thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thành phố vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung tháo gỡ, từ thủ tục hành chính, trường lớp, y tế, nhà ở đến ngập úng, môi trường và an toàn giao thông.

Đối với tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố sẽ tiếp tục bổ sung cán bộ, trang thiết bị, kinh phí cho xã, phường. Thực hiện đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, không để người dân phải đi lại nhiều lần hoặc lên cấp thành phố giải quyết những việc đã phân cấp.

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị

Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang đề nghị các cơ quan xác định rõ trách nhiệm, thời hạn giải quyết từng kiến nghị; những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tổng hợp, kiến nghị Trung ương xem xét.

Không để độ trễ giữa chủ trương và hành động

Phát biểu kết luận hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn của cử tri.

Thông tin về tình hình đất nước, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các mục tiêu phát triển giai đoạn mới. Trong 9 tháng qua, kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, song vẫn còn không ít khó khăn, hạn chế cần tập trung giải quyết. Yêu cầu đặt ra là không để có độ trễ giữa chủ trương và hành động, giữa quyết sách và kết quả trong cuộc sống.

Về công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, pháp luật không chỉ nhằm quản lý mà phải thực sự kiến tạo phát triển, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Cùng với hoàn thiện thể chế, cần đặc biệt chú trọng tổ chức thực hiện, bảo đảm rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh từ thực tiễn.

Cử tri phát biểu tại hội nghị

Đánh giá kết quả phát triển của Đà Nẵng, Thường trực Ban Bí thư cho biết, trong bối cảnh vừa hợp nhất, mở rộng không gian phát triển, vừa vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, những kết quả đã đạt được thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển thực chất, Đà Nẵng cần tiếp tục phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, chủ động nhận diện điểm nghẽn, đề xuất cơ chế phù hợp và tháo gỡ những vướng mắc đang cản trở các nguồn lực.

Đối với hoạt động của chính quyền cơ sở, Thường trực Ban Bí thư đề nghị thành phố rà soát, xử lý bất cập về đội ngũ cán bộ, công chức và vị trí việc làm. Theo Thường trực Ban Bí thư, mục tiêu sắp xếp bộ máy không chỉ là giảm đầu mối mà quan trọng hơn là xây dựng nền hành chính gần dân, rõ trách nhiệm, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Công tác cán bộ cũng cần tiếp tục đổi mới, lấy phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm tiêu chí quan trọng; tạo điều kiện để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gắn với tuân thủ pháp luật và kiểm soát quyền lực.

Thường trực Ban Bí thư đồng thời lưu ý Đà Nẵng quan tâm phát triển giáo dục, y tế, nguồn nhân lực, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng dịch vụ công, bảo đảm an sinh xã hội và môi trường sống. Tăng trưởng kinh tế phải được chuyển hóa thành việc làm, thu nhập, điều kiện học tập, chăm sóc sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị Đoàn ĐBQH thành phố tiếp thu đầy đủ; theo dõi, giám sát đến cùng và thông tin kết quả giải quyết để cử tri biết và giám sát.